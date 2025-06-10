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Excellence Ruralités - Une réunion pas les autres !
Éducation

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29 avril 2026

Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues 2026
Éducation

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25 février 2026

Le temps de l'AVC
Santé

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03 février 2026

Inauguration du Collège Loyola
Éducation

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19 novembre 2025

Inauguration de la Fabrique de la Flèche
Patrimoine

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07 novembre 2025

20 km de Paris sous les couleurs de l’association FOXG1
Santé

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21 octobre 2025

Week end highway to #health dédié aux jeunes touchés par un cancer
Santé

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25 septembre 2025

Rencontre inspirante avec Léa Moukanas, fondatrice d'Aïda
Santé

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04 juillet 2025

🙌 BDL S'engage X L'Institut du Cerveau – Paris Brain Instit
Santé

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04 juillet 2025

Collège Loyola Marseille – Un nouvel établissement pour les quartiers nord
Éducation

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16 juin 2025

Suivez la flèche – Reconstruire un symbole de l’Histoire
Patrimoine

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16 juin 2025

Imagine for Margo – Courir pour guérir
Santé

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10 juin 2025

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