BDL S’engage a participé à l’inauguration de la Fabrique de la Flèche en tant que mécène du projet Suivez la flèche, dédié à la reconstruction de la basilique de Saint-Denis.

Située au pied de l’édifice, la Fabrique offre un accès inédit à un chantier visitable exceptionnel : celui de la reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique, dont l’association Suivez la flèche est maître d’ouvrage.

Ce nouvel espace immersif, conçu comme un véritable laboratoire du patrimoine, permet de découvrir l’univers fascinant des bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui : loges d’artisans, ateliers, exposition permanente, cinéma à 360°, réalité virtuelle et espace enfants.

En accédant à la Fabrique de la Flèche, le public plonge désormais au cœur de l’un des plus grands chantiers patrimoniaux d’Europe.