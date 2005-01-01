Inauguration du Collège Loyola – Un projet éducatif majeur au cœur de Marseille

Jeudi 13 novembre, nous avons eu l’honneur de participer à l’inauguration officielle du Collège Loyola, aux côtés des équipes du projet et des partenaires engagés.

‍BDL Capital Management, via son fonds de dotation "BDL S’engage", est fier d’avoir contribué à la naissance de cet établissement situé dans les quartiers Nord de Marseille.

Ouvert en septembre avec deux classes de 6e, le collège poursuit désormais sa montée en puissance. Ce projet éducatif d’envergure repose sur une vision forte : favoriser la mixité sociale, l’égalité des chances et proposer une pédagogie d’excellence accessible à tous.

Quelques chiffres clés :

🎒 500 élèves à terme

🏫 40 enseignants

👥 12 encadrants

🏗️ 24 mois de travaux

📐 4 200 m² de surface

Nous sommes heureux d’accompagner, aux côtés de l’École de Provence et des Jésuites, un projet qui contribue durablement au territoire et à la jeunesse.

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