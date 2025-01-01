Le problème, quand une maladie est rare, c’est qu’elle est peu connue des médecins.

👉 C’est le cas du syndrome FOXG1, qui affecte le développement du cerveau dès la vie fœtale et entraîne des symptômes sévères tels que l’absence de langage, des difficultés à voir et à communiquer, des épilepsies et bien d’autres.

C’est pour cette raison que l’association FOXG1 France a été créée.

Elle est gérée par des parents d’enfants porteurs de la maladie, pour faire connaître le syndrome au corps médical et au grand public, soutenir les familles et surtout financer la recherche scientifique et médicale sur les maladies génétiques, en particulier le syndrome FOXG1.

Dimanche dernier, les membres de l’équipe BDL ont couru les 20 km de Paris sous les couleurs de l’association FOXG1, alliant performance sportive et solidarité. Un grand bravo aux coureurs pour cet élan d’équipe et d’engagement !

Nous sommes fiers de soutenir financièrement la recherche médicale vers un traitement espéré d’ici 2030 — une lueur d’espoir formidable pour toutes les familles concernées ! ❤️

Chez BDL s’engage, nous croyons que chaque action compte et saluons le travail remarquable de ces associations.