Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Cours Saint-Exupéry - Les fables de La Fontaine à Paris

Cours Saint-Exupéry - Les fables de La Fontaine à Paris

« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes »

Nous avons eu le plaisir d’accompagner les élèves de Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues lors d’une magnifique sortie à la cité immersive des fables de La Fontaine à Paris.

Cette visite a été une belle occasion de redécouvrir les célèbres fables de la Fontaine et d’échanger avec les élèves autour de leurs morales intemporelles : la flatterie, le sens du travail, la persévérance et bien d’autres…

Les enfants étaient enthousiastes et nous aussi !

Bonnes vacances et comme le dit si bien Jean de La Fontaine
« On a souvent besoin d'un plus petit que soi » 😉

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest