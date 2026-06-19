Cours Saint-Exupéry - Les fables de La Fontaine à Paris

« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes »



Nous avons eu le plaisir d’accompagner les élèves de Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues lors d’une magnifique sortie à la cité immersive des fables de La Fontaine à Paris.



Cette visite a été une belle occasion de redécouvrir les célèbres fables de la Fontaine et d’échanger avec les élèves autour de leurs morales intemporelles : la flatterie, le sens du travail, la persévérance et bien d’autres…



Les enfants étaient enthousiastes et nous aussi !



Bonnes vacances et comme le dit si bien Jean de La Fontaine

« On a souvent besoin d'un plus petit que soi » 😉