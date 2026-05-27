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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest
BDL Rempart Maj: 27/05/2026
YTD +2.84%
1 an +4.49%
3 ans +28.46%
5 ans +41.28%
10 ans +58.62%
Création +158.07%
Annualisé +4.68%
VL 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Maj: 27/05/2026
YTD +4.33%
1 an +9.28%
3 ans +43.87%
5 ans +43.71%
10 ans +110.21%
Création +370.07%
Annualisé +9.13%
VL 4,700.69 €
SRI 4/7
BDL Durandal Maj: 26/05/2026
YTD +2.75%
1 an +4.05%
3 ans +12.61%
5 ans +5.21%
10 ans -
Création +9.99%
Annualisé +1.27%
VL 109.99 €
SRI 2/7
BDL Transitions Megatrends Maj: 26/05/2026
YTD +8.46%
1 an +21.2%
3 ans +37.55%
5 ans +37.53%
10 ans -
Création +55.82%
Annualisé +6.8%
VL 163.03 €
SRI 4/7
BDL Entrepreneurs Maj: 26/05/2026
YTD +1.06%
1 an +2.34%
3 ans -
5 ans -
10 ans -
Création +8.68%
Annualisé +5.51%
VL 108.86 €
SRI 4/7
Feeder Rempart Maj: 26/05/2026
YTD +1%
1 an +2.48%
3 ans +25.39%
5 ans +37.54%
10 ans +53.53%
Création +55.92%
Annualisé +4.32%
VL 155.92 €
SRI 3/7

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

BDL Rempart Maj: 27/05/2026
YTD +2.84%
1 an +4.49%
3 ans +28.46%
5 ans +41.28%
10 ans +58.62%
Création +158.07%
Annualisé +4.68%
VL 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Maj: 27/05/2026
YTD +4.33%
1 an +9.28%
3 ans +43.87%
5 ans +43.71%
10 ans +110.21%
Création +370.07%
Annualisé +9.13%
VL 4,700.69 €
SRI 4/7
BDL Durandal Maj: 26/05/2026
YTD +2.75%
1 an +4.05%
3 ans +12.61%
5 ans +5.21%
10 ans -
Création +9.99%
Annualisé +1.27%
VL 109.99 €
SRI 2/7
BDL Transitions Megatrends Maj: 26/05/2026
YTD +8.92%
1 an +22.44%
3 ans +42.55%
5 ans +45.09%
10 ans -
Création +75.31%
Annualisé +8.27%
VL 175.31 €
SRI 4/7
BDL Entrepreneurs Maj: 26/05/2026
YTD +1.06%
1 an +2.34%
3 ans -
5 ans -
10 ans -
Création +8.68%
Annualisé +5.51%
VL 108.86 €
SRI 4/7
Feeder Rempart Maj: 26/05/2026
YTD +1%
1 an +2.48%
3 ans +25.39%
5 ans +37.54%
10 ans +53.53%
Création +55.92%
Annualisé +4.32%
VL 155.92 €
SRI 3/7

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Contactez nos équipes pour en savoir plus

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Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets d’investissement. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations sur nos fonds, notre stratégie d’investissement ou toute autre demande spécifique.

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