Excellence Ruralités - Une réunion pas les autres !

Une réunion pas comme les autres !

Cette fois-ci, ce n'était pas pour parler investissement, mais accompagnement.

« BDL s'engage » était heureux d'accueillir Jean-Baptiste Nouailhac, le fondateur de l'association Excellence Ruralités et la directrice Benjamine Culioli, chez BDL pour présenter à toute l'équipe leur projet éducatif. Une initiative remarquable qui consiste à construire des écoles innovantes dans les zones rurales et les petites villes, là où le décrochage scolaire est particulièrement important.

3 écoles sont désormais ouvertes, et l'association espère en ouvrir encore deux prochainement.

Nous sommes fiers de soutenir Excellence Ruralités et de contribuer à donner à chaque enfant des territoires ruraux une chance égale de réussite scolaire, dans des zones où l'abandon éducatif et le décrochage sont malheureusement massifs.