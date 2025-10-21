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BDL s'engage

L'équipe BDL S'Engage

Nous soutenons et nous nous impliquons avec rigueur à chercher, choisir, accompagner avec la même ligne de conduite que BDL :

1. L'éducation

Car ici on sait comment l'éducation est primordiale pour réussir, alors nous donnons les moyens à ceux qui n'en ont pas d'y accéder.

2. La santé

Qu'il nous faut pour être heureux et nous souhaitons aider en priorité les associations qui ont un lien avec des personnes malades proches de l'équipe.

3. Le patrimoine

Dont nous avons le sens et le devoir de soutenir car sauver le patrimoine c'est préserver l'histoire de la France.

Témoignages

« Dès la création de BDL, nous avons souhaité soutenir des associations caritatives avec le même esprit entrepreneurial. En 2017, nous avons structuré notre action autour de la création du fonds de dotation BDL S'ENGAGE »

Thierry Dupont

Co-fondateur

« BDL s’engage est une belle aventure et ouverture humaine, nous rencontrons des personnes formidables d’un courage et d’une dévotion exemplaire et nous cultivons l’envie d’être solidaire. »

Dorothée Beuzelin

Co-présidente

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