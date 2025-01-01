Première fois que nous soutenons un Week end highway to #health dédié aux jeunes touchés par un cancer.

L’objectif de ce dispositif est de permettre à ces jeunes de se retrouver dans un environnement propice pour envisager leur avenir après la maladie.

Nous sommes fiers d’avoir soutenu financièrement cette édition 2025 organisée par l’association Aïda.

👉 Du 28 juin au 1er juillet 2025, plus de 200 jeunes entre 15-30 ans ont vécu un moment fort de reconstruction, d’échanges et d’espoir autour d’une quarantaine d’activités

🙏 Merci à l’association Aïda pour son travail exceptionnel auprès des jeunes touchés par le cancer, mais aussi pour sa capacité à sensibiliser et mobiliser toute une génération autour de la solidarité et de la prévention.

Chez BDL s’engage, nous croyons que chaque action compte. Soutenir ce type d’événement, c’est contribuer à un avenir plus conscient, plus solidaire.