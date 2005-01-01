Pourquoi BDL Club Invest ?
Club Invest est une plateforme digitale unique en France dont la mission est de vous permettre de placer votre épargne en actions dans les meilleures conditions
BDL Club Invest, votre épargne 100% actions, 100% digitale pour placer votre épargne dans les mêmes conditions que les plus grands investisseurs professionnels.
Pourquoi BDL Club Invest ?
Club Invest est une plateforme digitale unique en France dont la mission est de vous permettre de placer votre épargne en actions dans les meilleures conditions
Une solution simple : deux profils
Digital
Devenez membre en moins de 10 min
100%
Flexible*
Récupérez votre argent à tout moment
100%
Actions
Le support d'épargne le plus performant historiquement
100%
Frais
Accédez aux mêmes frais que les plus grands investisseurs professionnels
de frais d’entrée ou de sortie
de frais de versement
de frais d'arbitrage
de frais de gestion, dont 0.5% pour l'assureur
Chaque fonds a ses propres frais internes. Veuillez-vous référer au DIC.
Expertise
L'exigence des investisseurs professionnels pour votre épargne
clients institutionnels
sous gestion
*Sur votre assurance vie, votre argent n’est jamais bloqué, mais la fiscalité devient plus avantageuse après 8 ans
Vous souhaitez rejoindre le club ?
Rejoignez-nous et profitez de +20 ans d'expertise au service de votre épargne