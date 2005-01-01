Rencontre inspirante avec Léa Moukanas, fondatrice d'Aïda

Toute l’équipe de BDL Capital Management a eu le plaisir d'accueillir récemment Léa Moukanas, fondatrice de l’Association Aïda, dans nos locaux.

Son énergie, sa détermination et la mission qu’elle porte, améliorer le quotidien des jeunes atteints de cancer, nous ont profondément touchés.

Nous sommes fiers d’annoncer notre soutien à Aïda en finançant leur programme d’accompagnement Highway to Health, qui permet aux jeunes sortant de traitements de rencontrer d’autres jeunes et de se projeter dans leur avenir.

Chez BDL S’engage, nous croyons en la force des engagements collectifs et solidaires. Nous sommes heureux de contribuer, à notre échelle, à cette belle aventure humaine.