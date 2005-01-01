🙌 BDL S'engage X L'Institut du Cerveau – Paris Brain Instit

🙌 BDL S'engage X L'Institut du Cerveau – Paris Brain Institute 🙌

🧠 Dans le cadre de notre association BDL S'engage, nous sommes fiers de soutenir l'Institut du Cerveau – Paris Brain Institute !

🔬Nous contribuons au financement d’une Thésarde au sein de l’équipe de recherche du département Brain Development team de l'Institut du Cerveau – Paris Brain Institute, à Hopital de la Pitié-Salpétrière, pour une durée de deux ans.

Son projet de recherche portera sur les pathologies de la myéline (enfants grands prématurés et patients atteints de Sclérose-en-Plaques).

Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau projet !

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