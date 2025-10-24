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BDL s'engage

Investissement responsable

Une approche ESG intégrée au cœur de notre processus d'investissement

Notre stratégie ESG

Notre stratégie ESG

Notre stratégie ESG s'applique à tous nos fonds de gestion fondamentale. Comme pour l'analyse financière, nous privilégions un travail sur mesure basé sur la connaissance industrielle de nos analystes sectoriels.

Nous évaluons les dépendances entre les facteurs E, S, G et le modèle économique de chaque entreprise. Nous attachons beaucoup d'importance aux rencontres avec les équipes de direction générale et exprimons nos convictions non seulement par nos votes en assemblée générale, mais aussi par des lettres sur des sujets ad hoc qui entraînent des répercussions importantes sur la stratégie ou la gouvernance des entreprises.

QIRA

Notre modèle de notation ESG propriétaire

QIRA est un modèle de notation ESG propriétaire utilisé par nos analystes sectoriels pour formaliser l'analyse ESG de chaque entreprise.

En s'appuyant sur leurs connaissances industrielles, les rapports de durabilité et diverses sources externes (ex : CDP, SBTi, Sustainalytics), nos analystes donnent une note sur 20 aux sociétés en portefeuille, décomposée sur les trois piliers E, S et G.

L'analyse QIRA est utilisée lors des rencontres avec les entreprises et mise à jour a minima une fois par an.

40%

Environnement

20%

Social

40%

Gouvernance

Analyse intégrée au processus de gestion

Analyse intégrée au processus de gestion

L'entrée d'une société en portefeuille est conditionnée à une note QIRA minimale. Nous avons fait le choix d'avoir une équipe d'analystes unifiée plutôt qu'une équipe ESG séparée.

Les enjeux ESG impactent directement la stratégie et les modèles économiques des entreprises dans lesquelles nous investissons. Seule l'expertise industrielle peut apporter la compréhension fine de ces enjeux.

Mise à jour systématique

Mise à jour systématique

QIRA est un modèle flexible qui peut être ajusté rapidement si nos priorités changent ou si de nouveaux enjeux font surface comme la biodiversité par exemple.

La note QIRA est mise à jour dès que nous obtenons de nouvelles informations matérielles et a minima une fois par an avec les publications des rapports annuels et de durabilité des entreprises.

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