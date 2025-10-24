Notre stratégie ESG s'applique à tous nos fonds de gestion fondamentale. Comme pour l'analyse financière, nous privilégions un travail sur mesure basé sur la connaissance industrielle de nos analystes sectoriels.

Nous évaluons les dépendances entre les facteurs E, S, G et le modèle économique de chaque entreprise. Nous attachons beaucoup d'importance aux rencontres avec les équipes de direction générale et exprimons nos convictions non seulement par nos votes en assemblée générale, mais aussi par des lettres sur des sujets ad hoc qui entraînent des répercussions importantes sur la stratégie ou la gouvernance des entreprises.