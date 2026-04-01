Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues 2026

Bonnes vacances, les enfants !



Merci, chers enfants, maîtresse et parents, pour ce bon moment passé ensemble dans votre classe. Les mets préparés par vos parents étaient délicieux, nous nous sommes régalés !



Les spectacles sur Jeanne d’Arc, que vous connaissiez par cœur, nous ont également impressionnés.



Nous repartons toujours conquis par la belle éducation de Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues, que nous soutenons pour la cinquième année.



L’éducation est un domaine essentiel où « BDL S’engage » porte des projets financièrement et humainement.