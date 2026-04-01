Bonnes vacances, les enfants !
Merci, chers enfants, maîtresse et parents, pour ce bon moment passé ensemble dans votre classe. Les mets préparés par vos parents étaient délicieux, nous nous sommes régalés !
Les spectacles sur Jeanne d’Arc, que vous connaissiez par cœur, nous ont également impressionnés.
Nous repartons toujours conquis par la belle éducation de Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues, que nous soutenons pour la cinquième année.
L’éducation est un domaine essentiel où « BDL S’engage » porte des projets financièrement et humainement.
Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues 2026
Bonnes vacances, les enfants !