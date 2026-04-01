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Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues 2026

Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues 2026

Bonnes vacances, les enfants !

Merci, chers enfants, maîtresse et parents, pour ce bon moment passé ensemble dans votre classe. Les mets préparés par vos parents étaient délicieux, nous nous sommes régalés !

Les spectacles sur Jeanne d’Arc, que vous connaissiez par cœur, nous ont également impressionnés.

Nous repartons toujours conquis par la belle éducation de Cours Saint-Exupéry - Espérance banlieues, que nous soutenons pour la cinquième année.

L’éducation est un domaine essentiel où « BDL S’engage » porte des projets financièrement et humainement.

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