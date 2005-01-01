Parce que chaque minute compte, et que le temps de la reconstruction est long...

BDL S'engage est heureux de mettre en avant le podcast "Le temps de l'AVC".

Nous avons eu l'honneur de financer la Saison 1 (10 épisodes), un projet initié par le Professeur Eric Jouvent (AP-HP) pour lever le voile sur l’intégralité du parcours de soin : de la prise en charge médicale en urgence jusqu’aux défis de la reconstruction au quotidien.

À travers des récits authentiques, ce podcast apporte des clés concrètes pour comprendre les défis du quotidien et offre un regard sans filtre sur les réalités de l'après-AVC.

Faire partie de cette aventure humaine est pour nous une évidence.

Si vous souhaitez en savoir plus et écouter le podcast, visitez leur page : https://www.fhu-neurovasc.com/letempsdelavc