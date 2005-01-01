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Suivez la flèche – Reconstruire un symbole de l’Histoire

Suivez la flèche – Reconstruire un symbole de l’Histoire

En mars, BDL S’engage a pris part au lancement du projet de reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, aux côtés de l’initiative Suivez la Flèche. Un geste fort en faveur du patrimoine français, mais aussi un soutien à la transmission des métiers d’art et de tradition.

La pose de la première pierre a marqué le début d’un chantier ambitieux, fédérant artisans, mécènes et passionnés autour de la renaissance d’un monument emblématique. Chez BDL Capital Management, nous croyons que préserver notre héritage culturel, c’est offrir un repère aux générations futures.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les valeurs que porte notre fonds de dotation BDL S’engage.

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