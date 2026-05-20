Metodología

Adoptamos una gestión activa rigurosa, basada en la inversión a largo plazo y la selección de una cartera concentrada, sin ceder a las modas del mercado. Apoyándonos en un análisis fundamental profundo y en uno de los equipos de analistas más extensos entre las sociedades de gestión independientes francesas, desarrollamos una experiencia única gracias a nuestros numerosos encuentros con las empresas y sus directivos.

Fieles a un enfoque patrimonial, invertimos al precio adecuado y con un margen de seguridad en empresas con modelos económicos sólidos. Analizamos las fortalezas que garantizan la sostenibilidad de cada empresa y damos prioridad a la previsibilidad del flujo de caja.