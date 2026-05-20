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Nuestra historia en cifras

Desde hace más de 20 años, gestionamos el ahorro de clientes institucionales (compañías de seguros, fondos de pensiones, mutuas…), bancos privados y asesores de patrimonio con una experiencia única en renta variable cotizada.

20

Años de experiencia

1000+

Visitas a empresas al año

3.9 M

€ bajo gestión

Nuestra filosofía de inversión

Nuestra filosofía de inversión

Metodología

Adoptamos una gestión activa rigurosa, basada en la inversión a largo plazo y la selección de una cartera concentrada, sin ceder a las modas del mercado. Apoyándonos en un análisis fundamental profundo y en uno de los equipos de analistas más extensos entre las sociedades de gestión independientes francesas, desarrollamos una experiencia única gracias a nuestros numerosos encuentros con las empresas y sus directivos.

Fieles a un enfoque patrimonial, invertimos al precio adecuado y con un margen de seguridad en empresas con modelos económicos sólidos. Analizamos las fortalezas que garantizan la sostenibilidad de cada empresa y damos prioridad a la previsibilidad del flujo de caja.

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Invertir e involucrarse

Invertir e involucrarse

La gestión en BDL Capital Management se basa en un análisis fundamental exigente, nutrido de cientos de reuniones con empresas y una experiencia industrial reconocida. Estamos convencidos de que la empresa constituye la mejor inversión y estudiamos los modelos económicos para identificar aquellos que crean valor de forma duradera.

Sociedad de gestión francesa e independiente, cultivamos nuestra autonomía y la implicación de nuestros colaboradores, accionistas de BDL e inversores en nuestros fondos. Este enfoque se acompaña también de un fuerte compromiso social a través de la asociación BDL S'engage. Nuestra ambición: invertir con convicción, responsabilidad y disciplina.

Con 17 analistas/expertos sectoriales, contamos con uno de los equipos más completos de Europa.

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Nuestras estrategias de inversión insignia

Fondo Long Short

BDL Rempart

BDL Rempart, nuestro fondo Long Short, se basa en una idea sólida: ciertos modelos económicos son creadores de valor, tanto para los empleados como para los accionistas; otros no. Para ello, nuestro equipo de analistas trabaja desde hace más de 20 años con un único objetivo: hacer de este fondo un motor de rentabilidad, sea cual sea el entorno económico.

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Fondo Long Only

BDL Convictions

El equipo de gestión no sigue las modas, no compra cotizaciones bursátiles, no invierte en índices, sino en empresas seleccionadas una a una. Las decisiones de inversión son fruto de un trabajo de análisis disciplinado realizado por un equipo de expertos.

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