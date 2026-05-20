Carta a los Inversores - T1 2026
10 abril 2026
Nuestra historia en cifras
Desde hace más de 20 años, gestionamos el ahorro de clientes institucionales (compañías de seguros, fondos de pensiones, mutuas…), bancos privados y asesores de patrimonio con una experiencia única en renta variable cotizada.
20
Años de experiencia
1000+
Visitas a empresas al año
3.9 M
€ bajo gestión
Nuestra filosofía de inversión
Adoptamos una gestión activa rigurosa, basada en la inversión a largo plazo y la selección de una cartera concentrada, sin ceder a las modas del mercado. Apoyándonos en un análisis fundamental profundo y en uno de los equipos de analistas más extensos entre las sociedades de gestión independientes francesas, desarrollamos una experiencia única gracias a nuestros numerosos encuentros con las empresas y sus directivos.
Fieles a un enfoque patrimonial, invertimos al precio adecuado y con un margen de seguridad en empresas con modelos económicos sólidos. Analizamos las fortalezas que garantizan la sostenibilidad de cada empresa y damos prioridad a la previsibilidad del flujo de caja.
Invertir e involucrarse
La gestión en BDL Capital Management se basa en un análisis fundamental exigente, nutrido de cientos de reuniones con empresas y una experiencia industrial reconocida. Estamos convencidos de que la empresa constituye la mejor inversión y estudiamos los modelos económicos para identificar aquellos que crean valor de forma duradera.
Sociedad de gestión francesa e independiente, cultivamos nuestra autonomía y la implicación de nuestros colaboradores, accionistas de BDL e inversores en nuestros fondos. Este enfoque se acompaña también de un fuerte compromiso social a través de la asociación BDL S'engage. Nuestra ambición: invertir con convicción, responsabilidad y disciplina.
Con 17 analistas/expertos sectoriales, contamos con uno de los equipos más completos de Europa.
Nuestras visitas a empresas
Visite Airbus Defence
20/05/2026 · Maxime F.
CMD Kering
24/04/2026 · Paul de B.
Visite X-Fab
15/04/2026 · Vincent, Aymeric, Hughes et Esther
CMD Convatec
09/04/2026 · Etienne M.
Meeting Data Center World Expo
05/03/2026 · Maxime F.
Visite OVH Cloud
02/03/2026 · Maxime F.
Investor day Mercedes
02/02/2026 · Maxime F.
Visite Soitec
15/01/2026 · Vincent M. & Aymeric M.
Visite Nexans Ampacity
08/01/2026 · Maxime F.
Visite SIG
18/12/2025 · Louis & Étienne
CMD Schneider Electric
12/12/2025 · Maxime F.
CMD Informa
07/12/2025 · Paul de B.
Visite Food Ingredients Europe
02/12/2025 · Bastien B.
Visite William Demant
01/12/2025 · Louis L.
Meeting Orsted
27/11/2025 · Etienne M.
CMD Valeo
21/11/2025 · Maxime F.
CMD Rheinmetall
20/11/2025 · Martin A.
CMD Siemens Healthineers
18/11/2025 · Louis L.
CMD Hensoldt
14/11/2025 · Martin A.
Visite Bodycote
12/11/2025 · Aymeric & Maxime
CMD Campari
07/11/2025 · Paul de B.
Visite Heineken
26/10/2025 · Paul de B.
Visite Eurofins
24/10/2025 · Étienne M.
Visite Heidelberg Materials
13/10/2025 · Aymeric M.
Visite Wienerberger
09/10/2025 · Aymeric M.
Visite Holcim
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Dormakaba
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Belimo
08/10/2025 · Aymeric M.
Meeting Sika
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite ADP
06/10/2025 · Aymeric M.
CMD Thyssenkrupp Marine Systems
30/09/2025 · Martin A.
Visite Valeo
25/09/2025 · Hughes B.
Visite Asmodée
24/09/2025 · Alexandre M.
CMD ASMI
24/09/2025 · Vincent M.
Visite HBX
11/09/2025 · Vincent M.
Investor day Groupe Magnum
11/09/2025 · Paul B.
Visite IAA Mobility
08/09/2025 · Maxime F.
Visite Rockwool
26/08/2025 · Aymeric M.
Investor day BMW
16/07/2025 · Maxime F.
Visite CP Kelco
09/07/2025 · Bastien B.
Investor day Cleveland-Cliffs
06/07/2025 · Maxime F.
Visite Lottomatica, Flutter, Entain
26/06/2025 · Paul B.
CMD Continental AG
24/06/2025 · Maxime F.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Meeting Enel
03/06/2025 · Louis L.
CMD Diageo
21/05/2025 · Paul B.
CMD Banijay
16/05/2025 · Paul B.
Meeting Fluidra
12/05/2025 · Hughes B., Aymeric M., Maxime F.
Meeting Ferrari
22/04/2025 · Alaric D.
CMD Fluidra
08/04/2025 · Maxime F.
Visite Wartsila
27/03/2025 · Bastien B.
Meeting Daimler Truck, EcarX, Mercedes
25/03/2025 · Maxime F.
Visite Rolls Royce
25/03/2025 · Martin A.
CMD Mercedes
24/02/2025 · Maxime F.
Visite Pirelli
16/01/2025 · Maxime F.
Visite Energiewende
13/01/2025 · Louis L.
CMD Siemens Smart Infrastructure
13/12/2024 · Aymeric M.
Visite JCDecaux
11/12/2024 · Paul B.
Visite Carl Zeiss
11/12/2024 · Augustin T.
CMD Aalberts
10/12/2024 · Maxime F.
Visite Stevanato
09/12/2024 · Augustin T.
Nuestras estrategias de inversión insignia
BDL Rempart
BDL Rempart, nuestro fondo Long Short, se basa en una idea sólida: ciertos modelos económicos son creadores de valor, tanto para los empleados como para los accionistas; otros no. Para ello, nuestro equipo de analistas trabaja desde hace más de 20 años con un único objetivo: hacer de este fondo un motor de rentabilidad, sea cual sea el entorno económico.
BDL Convictions
El equipo de gestión no sigue las modas, no compra cotizaciones bursátiles, no invierte en índices, sino en empresas seleccionadas una a una. Las decisiones de inversión son fruto de un trabajo de análisis disciplinado realizado por un equipo de expertos.
Nuestras perspectivas
Explore nuestros análisis en profundidad del mercado y estrategias de inversión.