Nuestra estrategia ESG se aplica a todos nuestros fondos de gestión fundamental. Al igual que en el análisis financiero, privilegiamos un trabajo a medida basado en el conocimiento industrial de nuestros analistas sectoriales.

Evaluamos las interdependencias entre los factores E, S, G y el modelo económico de cada empresa. Concedemos gran importancia a las reuniones con los equipos de dirección general y expresamos nuestras convicciones no solo mediante nuestros votos en las juntas generales, sino también a través de cartas sobre temas ad hoc que tienen repercusiones importantes en la estrategia o la gobernanza de las empresas.