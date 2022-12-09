Carta a los Inversores - T1 2026
10 abril 2026
Un enfoque ESG integrado en el corazón de nuestro proceso de inversión
Nuestra estrategia ESG
Nuestra estrategia ESG se aplica a todos nuestros fondos de gestión fundamental. Al igual que en el análisis financiero, privilegiamos un trabajo a medida basado en el conocimiento industrial de nuestros analistas sectoriales.
Evaluamos las interdependencias entre los factores E, S, G y el modelo económico de cada empresa. Concedemos gran importancia a las reuniones con los equipos de dirección general y expresamos nuestras convicciones no solo mediante nuestros votos en las juntas generales, sino también a través de cartas sobre temas ad hoc que tienen repercusiones importantes en la estrategia o la gobernanza de las empresas.
QIRA
Nuestro modelo de calificación ESG propietario
QIRA es un modelo de calificación ESG propietario utilizado por nuestros analistas sectoriales para formalizar el análisis ESG de cada empresa.
Basándose en su experiencia industrial, los informes de sostenibilidad y diversas fuentes externas (por ejemplo, CDP, SBTi, Sustainalytics), nuestros analistas otorgan una puntuación sobre 20 a las sociedades en cartera, desglosada en los tres pilares E, S y G.
El análisis QIRA se utiliza durante las reuniones con las empresas y se actualiza como mínimo una vez al año.
40%
Medio ambiente
20%
Social
40%
Gobernanza
Análisis integrado en el proceso de gestión
La inclusión de una sociedad en la cartera está condicionada a una puntuación QIRA mínima. Hemos optado por tener un equipo de analistas unificado en lugar de un equipo ESG separado.
Los retos ESG impactan directamente en la estrategia y los modelos económicos de las empresas en las que invertimos. Solo la experiencia industrial puede aportar una comprensión profunda de estos retos.
Actualización sistemática
QIRA es un modelo flexible que puede ajustarse rápidamente si nuestras prioridades cambian o si surgen nuevos retos como la biodiversidad, por ejemplo.
La puntuación QIRA se actualiza en cuanto obtenemos nueva información relevante y como mínimo una vez al año con la publicación de los informes anuales y de sostenibilidad de las empresas.
Nuestras perspectivas
Explore nuestros análisis en profundidad del mercado y estrategias de inversión.