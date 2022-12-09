Carta a los Inversores - T1 2026
10 abril 2026
Estamos convencidos de que no existe mejor inversión que la empresa. A largo plazo, los mercados de renta variable son la clase de activo más rentable, ya que es la única que ofrece rendimiento y crecimiento.
Metodología
Como sociedad de gestión independiente, nuestro único objetivo es seleccionar buenas empresas al precio adecuado. Privilegiamos sociedades con un flujo de caja sostenible e inversiones rentables gracias a fuertes barreras de entrada, como patentes, licencias o cuotas de mercado.
Valoramos la cultura de estas empresas, la calidad de su gobernanza, la transparencia y la honestidad de su comunicación.
Invertimos cuando consideramos que el rendimiento propuesto es atractivo y ofrece un margen de seguridad. Para ello, comparamos la generación normativa de flujo de caja libre de la sociedad con su valor de empresa.
La experiencia sectorial de nuestros analistas facilita la comprensión de los modelos económicos de las empresas y el desarrollo de una red de contactos industriales.
Visitas a empresas
Tanto en nuestro trabajo de investigación como en el seguimiento de nuestras inversiones, prestamos especial atención a la calidad de los equipos directivos de las empresas. El Director General de una sociedad, como responsable de la asignación de capital, desempeña un papel determinante en la creación de valor y la valorización de nuestras inversiones.
Ya sea en nuestras oficinas, en sus instalaciones o en conferencias y ferias profesionales, nuestros analistas organizan cerca de 1.000 reuniones con empresas cada año para profundizar su conocimiento de los equipos directivos.
Herramientas propietarias
Mejoramos nuestras decisiones de inversión dominando y organizando los datos a nuestra disposición.
Todas las empresas seguidas son objeto de un modelo financiero a medida para evaluar las diferencias entre la cotización bursátil y el valor intrínseco de cada una de ellas.
Nuestras aplicaciones de gestión de riesgos y nuestros desarrollos en inteligencia artificial enriquecen nuestra experiencia fundamental analizando múltiples datos de mercado como los factores cuantitativos, los sesgos implícitos, los regímenes de mercado o los diferentes tipos de flujos que impactan las cotizaciones bursátiles.
Alineación de intereses
Nuestra misión es valorizar el capital de nuestros clientes a largo plazo atravesando con éxito los diferentes ciclos económicos. Para mantener un compromiso ejemplar, los colaboradores de BDL reinvierten cada año una parte significativa de su remuneración en los fondos gestionados para nuestros clientes.
Nuestras perspectivas
Explore nuestros análisis en profundidad del mercado y estrategias de inversión.