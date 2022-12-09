Como sociedad de gestión independiente, nuestro único objetivo es seleccionar buenas empresas al precio adecuado. Privilegiamos sociedades con un flujo de caja sostenible e inversiones rentables gracias a fuertes barreras de entrada, como patentes, licencias o cuotas de mercado.

Valoramos la cultura de estas empresas, la calidad de su gobernanza, la transparencia y la honestidad de su comunicación.

Invertimos cuando consideramos que el rendimiento propuesto es atractivo y ofrece un margen de seguridad. Para ello, comparamos la generación normativa de flujo de caja libre de la sociedad con su valor de empresa.

La experiencia sectorial de nuestros analistas facilita la comprensión de los modelos económicos de las empresas y el desarrollo de una red de contactos industriales.