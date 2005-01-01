Romain Mayer
Responsable de Desarrollo Suiza
Nuestro equipo está a su disposición para responder a todas sus preguntas sobre nuestros fondos y nuestro enfoque de inversión.
Expertos en renta variable europea desde 2005
Francia
Bertrand Merveille
Director General
Victorien de Gastines
Director Comercial
Cyril Michot
Relaciones con Inversores
Camille de Chaudenay
Relaciones con Inversores
Périne André
Relaciones con Inversores
Théo Romarin
Relaciones con Inversores
Ulysse Grall
Responsable de Servicio al Cliente