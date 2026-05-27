BDL Rempart puede invertir en los siguientes activos (hasta el 100% del activo):

- Acciones/índices de los países de la OCDE, incluidos CFDs* (derivados) y títulos al contado [compra/venta]

- Divisas [cobertura y exposición]

- Bonos de estados y de empresas (incluidos convertibles) con una calificación superior a CCC ["investment grade"]) [compra/venta]

- Instrumentos financieros sobre tipos de interés/crédito [compra/venta]

BDL Rempart también puede comprar/vender instrumentos financieros sobre tipos de interés/crédito (hasta el 40% del activo) y de forma accesoria (10% del activo) en otros OICVM y acciones de empresas cotizadas cuya cifra de negocio sea inferior a 150 millones de euros.

El uso de estos instrumentos puede conllevar un efecto de apalancamiento. Este mecanismo permite amplificar la capacidad de inversión. Este efecto multiplicador conlleva un riesgo mayor de pérdida de capital o de rendimiento potencial.