Hughes Beuzelin
Presidente
Rendimientos anuales
Equipo de gestión
Acerca de BDL Rempart
Historia
Nuestro fondo Long Short histórico, BDL Rempart, toma su nombre de la analogía de la fortaleza. Una buena empresa es una fortaleza inexpugnable, protegida de sus competidores por grandes fortificaciones. Este fondo Long Short busca comprar este tipo de empresa al precio adecuado y vender aquellas cuya fragilidad recuerda más bien a castillos de arena.
Nuestra estrategia de inversión
BDL Rempart es un fondo Long Short de gestión activa con objetivo de rentabilidad absoluta. Nuestros fondos no buscan seguir ni replicar la rentabilidad de un índice. Un fondo long/short consiste en combinar posiciones compradoras ("long") y posiciones de venta en corto ("short").
La voluntad de BDL Capital Management es ganar dinero siendo al mismo tiempo vigilantes con el patrimonio.
El fondo Long Short se apoya en un proceso de selección de empresas, tanto en compra como en venta, basado en un enfoque fundamental y una investigación propietaria. Los niveles de exposición resultan de las ideas de inversión.
Política de inversión
BDL Rempart puede invertir en los siguientes activos (hasta el 100% del activo):
- Acciones/índices de los países de la OCDE, incluidos CFDs* (derivados) y títulos al contado [compra/venta]
- Divisas [cobertura y exposición]
- Bonos de estados y de empresas (incluidos convertibles) con una calificación superior a CCC ["investment grade"]) [compra/venta]
- Instrumentos financieros sobre tipos de interés/crédito [compra/venta]
BDL Rempart también puede comprar/vender instrumentos financieros sobre tipos de interés/crédito (hasta el 40% del activo) y de forma accesoria (10% del activo) en otros OICVM y acciones de empresas cotizadas cuya cifra de negocio sea inferior a 150 millones de euros.
El uso de estos instrumentos puede conllevar un efecto de apalancamiento. Este mecanismo permite amplificar la capacidad de inversión. Este efecto multiplicador conlleva un riesgo mayor de pérdida de capital o de rendimiento potencial.
Se llama la atención del inversor sobre los factores de riesgo de los fondos, en particular el riesgo de pérdida de capital, riesgo de acciones, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de tipo de cambio e impacto de técnicas como los productos derivados.
La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Antes de cualquier suscripción, el inversor debe consultar el DIC y el Folleto del OICVM.