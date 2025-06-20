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Exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid

Exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid

🎨 Esta semana en BDL Capital Management España organizamos una visita guiada a la exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid.

📈 Tras una semana movida en los mercados, tuvimos la oportunidad de hacer una pausa entre arte y buena compañía. Una excelente ocasión para recorrer la obra de una de las grandes figuras de la vanguardia española y compartir un momento cultural.

🤝 Gracias a todos los participantes por acompañarnos y por su confianza.
¡Hasta la próxima!

Flavien Del Pino

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Flavien Del Pino

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