🎨 Esta semana en BDL Capital Management España organizamos una visita guiada a la exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid.



📈 Tras una semana movida en los mercados, tuvimos la oportunidad de hacer una pausa entre arte y buena compañía. Una excelente ocasión para recorrer la obra de una de las grandes figuras de la vanguardia española y compartir un momento cultural.



🤝 Gracias a todos los participantes por acompañarnos y por su confianza.

¡Hasta la próxima!