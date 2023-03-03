La estrategia Long/Short: Enfoque en BDL Rempart

Descubre nuestro último artículo que explica la estrategia de nuestro fondo Long Short!

En un contexto de subida de tipos, ¿cuáles son las estrategias de inversión más pertinentes?

La caída de los precios de los activos, el aumento de la remuneración de la liquidez y la racionalización de las valoraciones son tres consecuencias de la subida de los tipos de interés. Este contexto es incierto y difícil para la renta variable, pero también anuncia un regreso a una mayor racionalidad.

En estos periodos de cambio surgen oportunidades. Un fondo Long Short permite aprovechar las nuevas condiciones de mercado. Esta estrategia ha demostrado su eficacia en las numerosas crisis de las últimas décadas. Incluso puede revelar todo su potencial en esta coyuntura.

Así es como funciona…

La estrategia Long Short consiste en comprar empresas consideradas infravaloradas (cartera larga) y vender empresas que consideramos sobrevaloradas (cartera corta). La cartera larga busca capturar la subida en bolsa de las empresas infravaloradas respecto a su calidad. Por el contrario, la cartera corta anticipa la caída en bolsa de las empresas sobrevaloradas.

Por ejemplo, cuando el mercado baja, la cartera larga (BDL Convictions) puede ser amortiguada por los beneficios generados por la cartera corta. Dado que la estrategia del fondo Long Short se basa en la diferencia de valoración entre ambas carteras, es especialmente adecuada para este contexto de racionalización de las valoraciones.

El análisis fundamental de las empresas vuelve a ser relevante, ya que sus perspectivas operativas se convierten de nuevo en el principal motor de sus cotizaciones.

Primer fondo Long Short en Francia con este tipo de estrategia, BDL Rempart se apoya en su experiencia y ofrece este fondo Long Short como solución de ahorro en el contexto actual.

Resumen sobre la estrategia Long / Short

Se trata de un producto que ha demostrado su eficacia durante varias décadas. El primer fondo Long Short se considera que fue lanzado por el estadounidense Alfred Jones en 1949. Si el producto existe desde hace 70 años es porque a menudo ha ofrecido rendimientos atractivos al tiempo que amortiguaba parcialmente las grandes caídas del mercado. La originalidad del producto es, como se explicó anteriormente, la siguiente: comprar acciones (“cartera” larga) al tiempo que se venden otras acciones en corto (“cartera” corta). El fondo Long Short está, por tanto, mucho mejor posicionado que los fondos de renta variable, renta fija o inmuebles frente a una caída generalizada de los activos provocada por la subida de los tipos.

Aprovechar la dispersión de las valoraciones

Finalmente, el regreso de la importancia de las valoraciones es un elemento fundamental de la razón de ser del fondo Long Short. La estrategia del producto es seleccionar acciones "infravaloradas" en la cartera larga e identificar valores "sobrevalorados" en la cartera corta. Desde el momento en que los tipos están a cero, la inversión pasa a ser especulativa y el “referente de valoración” desaparece. Las burbujas financieras se desarrollan en los segmentos que tienen temporalmente el favor de los inversores. Los vimos con Tesla, cuya capitalización bursátil superó los 1.300 mil millones de dólares, más que todo el sector automovilístico, cuando su rentabilidad sigue siendo incierta. También lo hemos visto en el segmento tecnológico, donde todos los valores han subido exponencialmente, tanto si las empresas son rentables y consolidadas como si son startups sin ninguna prueba de la sostenibilidad de su modelo de negocio.

Los ejemplos similares son numerosos, y demuestran que esta política de tipos cero ha causado un mal funcionamiento de la asignación del capital y de la correcta evaluación del riesgo asumido respecto a la rentabilidad esperada. Para funcionar, el fondo Long Short necesita un entorno en el que la asignación de capital sea racional. Con la subida de los tipos, el coste del capital se normaliza y vuelve esa necesaria racionalidad en los flujos de capital.

Muchos fondos Long Short enfrentaron momentos difíciles durante esta década de tipos cero. Pero aquellos que supieron adaptarse vuelven ahora a encontrar condiciones muy atractivas para obtener buenas rentabilidades.

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