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Carta a los Inversores - T1 2026

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10 abril 2026

Exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid
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06 marzo 2026

20 aniversario de BDL Capital Management
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20 junio 2025

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20 junio 2023

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03 marzo 2023

La estrategia Long/Short: Enfoque en BDL Rempart

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09 diciembre 2022