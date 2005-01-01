1. Documentos de información sobre los fondos

Toda inversión en un OIC solo debe realizarse tras haber consultado los documentos regulatorios vigentes.

Los inversores potenciales pueden consultar los siguientes documentos:

El folleto de cada fondo

El Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)

Los estatutos constitutivos

El Informe Mensual

Los demás documentos regulatorios, como los informes anuales o semestrales, están disponibles previa solicitud a BDL Capital Management o suscribiéndose al boletín informativo a través del sitio web de BDL Capital Management.

Se recomienda a los inversores que consulten el folleto y el documento de datos fundamentales antes de tomar cualquier decisión de inversión. La inversión en un fondo de BDL Capital Management conlleva la adquisición de participaciones o acciones de un fondo, y no de un activo subyacente concreto, como las acciones de una empresa, ya que estos son únicamente activos subyacentes mantenidos por el fondo.

La inversión en productos financieros conlleva riesgos. El inversor puede perder la totalidad o parte de su capital, ya que el capital de los fondos no está garantizado.

2. Política de prevención y gestión de conflictos de intereses

BDL Capital Management vela por identificar todo conflicto de intereses que pueda surgir en el marco de la prestación de servicios de gestión de fondos:

Política de prevención y gestión de conflictos de intereses (FR/EN)

3. Selección y evaluación de intermediarios

La política así como el informe sobre los gastos de intermediación de los intermediarios son accesibles aquí:

Política de selección y evaluación de intermediarios (FR/EN)

Informe de gastos de intermediación (FR/EN)

4. Política de remuneración

La política de remuneración es accesible aquí: