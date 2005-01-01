1. Ámbito de aplicación

De conformidad con las exigencias de los artículos 318-10 y 321-40 del RGAMF, BDL Capital Management ha establecido y mantiene un procedimiento operativo para el tratamiento rápido y eficaz de las reclamaciones presentadas por sus clientes.

Se considera reclamación toda declaración escrita u oral que exprese el descontento del cliente hacia la sociedad de gestión de carteras. Una solicitud de información, asesoramiento, aclaración, servicio o prestación no es una reclamación.

2. Tratamiento de las reclamaciones de la clientela

ETAPA 1: La reclamación

Toda reclamación puede ser transmitida al Responsable de Cumplimiento y Control Interno:

Por correo electrónico a la siguiente dirección : bdlcm-compliance@bdlcm.com

Por correo postal a la siguiente dirección: BDL Capital Management 24, rue du Rocher 75008 PARIS

En caso de que el partícipe afectado resida en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que los fondos de BDL Capital Management estén comercializados, toda reclamación podrá ser presentada en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado en cuestión, y se proporcionará una respuesta en la misma lengua.

BDL Capital Management acusará recibo de la reclamación en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de envío de la reclamación (el matasellos hace fe para las reclamaciones transmitidas por vía postal), salvo que la respuesta en sí sea proporcionada al cliente en dicho plazo. Salvo circunstancias debidamente justificadas, BDL Capital Management proporcionará una respuesta al cliente en los dos meses siguientes al envío de la reclamación por parte del cliente.

Dado que el acceso al dispositivo de tratamiento de reclamaciones es gratuito, no se podrá cobrar ninguna tarifa específica al cliente por el tratamiento de su reclamación.

ETAPA 2: En caso de desacuerdo persistente

Para Francia:

En caso de desacuerdo persistente, el cliente podrá ponerse en contacto con el mediador de la AMF.

Los datos de contacto del mediador de la AMF son los siguientes:

Mediador de la AMF (Autorité des Marchés Financiers) 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

El formulario de solicitud de mediación ante la AMF así como la carta de mediación están disponibles en el sitio web: https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur

Para Luxemburgo:

En caso de desacuerdo o en ausencia de acuse de recibo / ausencia de respuesta en el plazo de un mes a partir del envío de la reclamación, el cliente podrá ponerse en contacto con la autoridad competente:

BDL Capital Management se compromete a que se respete el plazo de un mes entre la fecha de recepción de la reclamación y la fecha de envío de la respuesta. En caso contrario, el cliente/reclamante podrá ponerse en contacto con la autoridad competente:

Por correo postal dirigido a la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), L-2991 Luxemburgo

Por correo electrónico a la siguiente dirección: direction@cssf.lu

El formulario de solicitud de resolución ante la CSSF así como los textos pertinentes en la materia están disponibles en el sitio web www.cssf.lu

El cliente/reclamante puede dirigirse a la CSSF con su solicitud en un plazo de un año a partir de la fecha en que presentó su reclamación de conformidad con las disposiciones del reglamento CSSF 16-07.

3. Reclamación transfronteriza

También puede utilizar FIN-NET para una reclamación transfronteriza si reside en un país del Espacio Económico Europeo, si tiene una reclamación contra un proveedor de servicios financieros en otro país del Espacio Económico Europeo, si ha presentado una queja pero sigue insatisfecho, y si desea saber qué organismo de resolución extrajudicial de litigios podría resolver la controversia.

Para enviar una reclamación a un miembro de la red FIN-NET, puede descargar y rellenar el formulario de contacto para reclamaciones transfronterizas https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_fr y enviar el formulario por correo electrónico o postal a cualquier miembro FIN-NET en su país o en el del la sociedad gestora del fondo (Francia).

Contacte directamente con un miembro de FIN-NET y solicite asesoramiento; encontrará los datos de contacto de todos los miembros en cada país a través del siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_fr

4. Gestión de datos personales

En el marco del tratamiento de las reclamaciones recibidas sobre la base de la normativa antes citada, BDL Capital Management recopila datos personales de las personas afectadas, tales como la identidad de la persona que presenta la reclamación, sus datos de contacto, así como el objeto o el contexto de la reclamación en la medida en que estos se refieran a datos personales como la situación económica de la persona afectada. La falta de suministro de todo o parte de los datos personales necesarios puede privar total o parcialmente a la persona afectada del beneficio de las disposiciones reglamentarias en materia de tratamiento de reclamaciones.

El responsable de este tratamiento es BDL Capital Management, representado por su Presidente, los cuales pueden ser contactados en los datos de contacto presentes en este documento.

Los datos se conservan al menos cinco años en aplicación de las exigencias reglamentarias. Las personas que presentan una reclamación son informadas de que sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición son ejercitables mediante comunicación escrita a los datos de contacto presentes en este documento, y de la existencia del derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.