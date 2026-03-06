20 aniversario de BDL Capital Management

✨ Los pasados 19 y 20 de junio de 2025, con motivo del 20º aniversario de BDL Capital Management, organizamos junto con el equipo Internacional dos jornadas especiales: los "Paris Investor Days".



🌍 Tuvimos el placer de recibir en nuestras oficinas a nuestros clientes internacionales, quienes participaron en reuniones con varios miembros del equipo de gestión



🎉 Cerramos la celebración con una velada muy especial en el Hôtel des Italiens, en honor a nuestros 20 años.



🙏 Gracias a todos los que nos acompañaron, contribuyeron al éxito de este evento y, sobre todo, gracias por la confianza que nos han demostrado a lo largo de estos años.