Gestión

Metodología

Nuestros fondos

Noticias

Contacto

20 aniversario de BDL Capital Management

20 aniversario de BDL Capital Management

✨ Los pasados 19 y 20 de junio de 2025, con motivo del 20º aniversario de BDL Capital Management, organizamos junto con el equipo Internacional dos jornadas especiales: los "Paris Investor Days".

🌍 Tuvimos el placer de recibir en nuestras oficinas a nuestros clientes internacionales, quienes participaron en reuniones con varios miembros del equipo de gestión

🎉 Cerramos la celebración con una velada muy especial en el Hôtel des Italiens, en honor a nuestros 20 años.

🙏 Gracias a todos los que nos acompañaron, contribuyeron al éxito de este evento y, sobre todo, gracias por la confianza que nos han demostrado a lo largo de estos años.

Flavien Del Pino

Escrito por

Flavien Del Pino

Autor

Leer a continuación

Exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid
BDL Capital Management

Exposición de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía de Madrid

06 marzo 2026