1. Nuestra filosofía

De conformidad con el Reglamento europeo 2016/679 de 26 de abril de 2016 (en adelante, el "RGPD") y la Ley nº

78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los ficheros y las libertades (en adelante, la "Ley de Informática y Libertades"), BDL Capital Management asume compromisos firmes con las personas afectadas (en adelante, "usted", "su" y "sus").

La presente política tiene como objetivo detallar los tratamientos de sus datos personales realizados por BDL Capital Management, responsable del tratamiento, desde el presente sitio web: www.bdlcm.com

En efecto, en el marco de su gestión colectiva, BDL Capital Management recopila datos de carácter personal de los visitantes de su sitio web www.bdlcm.com.

2. Las 6 bases legales previstas por el RGPD

Como recordatorio, un tratamiento corresponde a una finalidad, por lo que debe responder a una base legal.

El consentimiento

La ejecución de un contrato

La obligación legal

La salvaguarda de los intereses vitales

La misión de interés público

El interés legítimo

3. ¿Por qué razones se tratan sus datos?

BDL Capital Management recopila y trata sus datos únicamente para permitirle beneficiarse del conjunto de las funcionalidades del sitio web. Esto incluye el tratamiento de sus solicitudes de información, la realización de prospección comercial electrónica y la descarga de contenido desde nuestro sitio web. BDL también trata y recopila sus datos en el marco de los anuncios de empleo a los que puede postularse a través del sitio web de BDL (www.bdlcm.com) o a través de sitios dedicados (Welcome to the Jungle, LinkedIn, Jobteaser, etc.). Sin embargo, no somos responsables de la forma en que estos sitios utilizan sus datos personales.

BDL Capital Management recopila y trata sus datos a través de diferentes canales.

Estos datos se recopilan y tratan con el fin de:

Tratar las solicitudes de información, sobre la base de los intereses legítimos de BDL Capital Management de entrar en contacto con los visitantes del sitio web. La provisión de estos datos es necesaria para responder a la solicitud desde el formulario de contacto. En consecuencia, la no provisión de estos datos impedirá el tratamiento de su solicitud, pero no impedirá su acceso al presente sitio web.

Realizar prospección comercial electrónica, sobre la base de su consentimiento. La provisión de estos datos es necesaria para recibir ofertas comerciales de bienes o servicios que usted no haya adquirido previamente. En consecuencia, la no provisión de estos datos impedirá toda recepción de ofertas comerciales de bienes o servicios que usted no haya adquirido previamente, pero no impedirá su acceso al presente sitio web.

De conformidad con la normativa, su consentimiento previo para recibir dichas solicitudes no es obligatorio y se basa en el interés legítimo de BDL Capital Management de desarrollar sus relaciones comerciales y mantener una relación comercial coherente y pertinente en dos casos:

Cuando se refieran a bienes y servicios similares ya suscritos;

Cuando se inscriban en una gestión comercial entre profesionales.

No obstante, usted es libre de oponerse a esta prospección ejerciendo su derecho de oposición en las condiciones detalladas en la Sección VI del presente documento.

BDL Capital Management mantiene relaciones con organismos asociados y puede transferirles sus datos. BDL Capital Management puede compartir sus datos con sus socios comerciales, sobre la base de su consentimiento. La provisión de estos datos es necesaria para permitirle recibir ofertas comerciales.

Permitir la descarga de contenido desde el presente sitio w eb (artículos, libros blancos, guías...) sobre la base de los intereses legítimos de BDL Capital Management de difundir su contenido y mejorar su imagen de marca. La provisión de estos datos es necesaria para permitirle descargar nuestro contenido. En consecuencia, la no provisión de estos datos impedirá la descarga, pero no impedirá su acceso al presente sitio web.

eb (artículos, libros blancos, guías...) sobre la base de los intereses legítimos de BDL Capital Management de difundir su contenido y mejorar su imagen de marca. La provisión de estos datos es necesaria para permitirle descargar nuestro contenido. En consecuencia, la no provisión de estos datos impedirá la descarga, pero no impedirá su acceso al presente sitio web. Permitir a los candidatos postularse a los anuncios de empleo publicados por BDL Capital Management. Todo dato de carácter personal que el candidato pueda transmitir (a través de cuestionarios, solicitudes de información) se trata de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes. Estos tratamientos de datos son necesarios para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición de los candidatos.

4. ¿Qué datos se tratan?

BDL Capital Management recopila y trata únicamente los datos necesarios para permitirle beneficiarse del conjunto de las funcionalidades del sitio web. Los datos se limitan a datos de identificación, datos relativos a su vida personal, datos relativos a su vida profesional, información de carácter económico y financiero, y datos de conexión y localización.

BDL Capital Management recopila y trata los datos que usted proporciona, y también recopila y trata en particular los siguientes datos:

Estado civil, identidad, datos de identificación

Datos de contacto (dirección postal, dirección electrónica, número de teléfono, etc.)

Vida profesional

Información de carácter económico y financiero

Datos de conexión (direcciones IP, registros de eventos, etc.)

5. ¿Quién accede a sus datos?

BDL Capital Management mantiene relaciones con proveedores de servicios y socios para permitirle beneficiarse del conjunto de las funcionalidades del sitio web. Estos organismos están vinculados contractualmente con BDL Capital Management para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de sus datos.

Toda su información es recopilada y registrada por BDL Capital Management. Los datos son accesibles únicamente por el personal estrictamente autorizado de BDL Capital Management, que ha sido sensibilizado sobre la protección de datos personales.

BDL Capital Management mantiene relaciones con organismos asociados y puede transferirles sus datos.

Como recordatorio, BDL Capital Management puede realizar una transmisión de datos a las autoridades competentes para dar seguimiento a las reclamaciones presentadas contra BDL Capital Management y cumplir con los procedimientos administrativos y judiciales. Toda profesión regulada autorizada a recibir los datos para la satisfacción de obligaciones legales y reglamentarias también podrá tener acceso a los datos, tales como, en particular, auditores, abogados o cualquier auditor de una autoridad competente.

En caso de subcontratación, BDL Capital Management firma un convenio conforme a las exigencias del artículo 28 del RGPD e informa a las partes interesadas.

6. ¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos?

Los datos que usted transmite a BDL Capital Management se conservan durante un período definido y respetado.

Gestión de la prospección comercial: Hasta 3 años a partir del último contacto (envío de un formulario, intercambio telefónico o por correo electrónico, clic en un enlace hipertexto de un correo electrónico, inscripción a un webinar, descarga de un libro blanco, conexión a un espacio personal en el sitio web, etc.).

Hasta 3 años a partir del último contacto (envío de un formulario, intercambio telefónico o por correo electrónico, clic en un enlace hipertexto de un correo electrónico, inscripción a un webinar, descarga de un libro blanco, conexión a un espacio personal en el sitio web, etc.). Gestión de las solicitudes de contacto : Hasta 3 años, debe ser proporcional al fin perseguido (disponer de un historial de solicitudes limitado en el tiempo. Una vez superado el plazo, supresión o anonimización)

: Hasta 3 años, debe ser proporcional al fin perseguido (disponer de un historial de solicitudes limitado en el tiempo. Una vez superado el plazo, supresión o anonimización) Gestión de las descargas de contenido desde el sitio web: Hasta 3 años, debe ser proporcional al fin perseguido (disponer de un historial de descargas limitado en el tiempo. Una vez superado el plazo, supresión o anonimización)

Hasta 3 años, debe ser proporcional al fin perseguido (disponer de un historial de descargas limitado en el tiempo. Una vez superado el plazo, supresión o anonimización) Gestión de la clientela: 5 años a partir del reembolso o retirada de las participaciones.

5 años a partir del reembolso o retirada de las participaciones. Gestión de las contrataciones: 3 años a partir del último contacto con el candidato.

7. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?

Le recordamos que dispone de diferentes derechos:

Un derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento cuando el tratamiento de sus datos personales se base en el consentimiento;

Un derecho a acceder a sus datos personales y obtener una copia gratuita (salvo para solicitudes repetitivas o excesivas), así como a obtener una descripción de las principales características del tratamiento implementado en relación con sus datos personales;

Un derecho a la información respecto a la recopilación, el tratamiento y los derechos de los que dispone

Un derecho a rectificar sin demora sus datos cuando sean inexactos, incompletos o estén desactualizados;

Un derecho a la supresión sin demora de sus datos personales, bajo ciertas condiciones (la solicitud debe basarse en motivos legítimos contemplados en el artículo 18, apartado I, del RGPD);

Un derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos dentro de los límites previstos por la normativa;

Un derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales cuando el tratamiento se base en su consentimiento o en la ejecución de un contrato;

Un derecho a no ser objeto de una decisión individual automatizada, incluida la elaboración de perfiles o la segmentación.

Un derecho a oponerse, en cualquier momento y por motivos legítimos relacionados con su situación particular, al tratamiento de sus datos;

Un derecho a presentar una reclamación ante la CNIL;

Un derecho a definir directrices particulares relativas al destino de sus datos después de su fallecimiento.

Para más información, consulte el sitio web de la CNIL.

El Representante RGPD de BDL Capital Management es su interlocutor para cualquier solicitud de ejercicio de sus derechos. A tal efecto, puede contactarlo:

➢ Por vía postal: BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 PARIS

➢ Por vía electrónica: bdlcm-compliance@bdlcm.com

Se podrá solicitar adjuntar a la solicitud una copia de un documento de identidad o cualquier otro justificante de identidad si esto resulta necesario.

Si la solicitud es presentada por una persona distinta de usted, sin prueba de que la solicitud se formula legalmente en su nombre (por ejemplo, sobre la base de un mandato de representación), la solicitud será rechazada.

En caso de que la respuesta proporcionada a una solicitud no resulte satisfactoria, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la CNIL, cuyos datos de contacto figuran en la dirección de internet: www.cnil.fr.