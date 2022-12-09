BDL Capital Management – Calcular el valor de una empresa

Descubre nuestro último artículo explicativo sobre el Valor de Empresa, un concepto clave en la gestión de nuestros fondos BDL Rempart, BDL Convictions y BDL Transitions.

El valor de una empresa en bolsa se confunde a menudo con su capitalización bursátil. Sin embargo, estos dos conceptos son muy diferentes y es importante saber cómo distinguirlos.

El valor de empresa incluye los siguientes elementos: capitalización bursátil, deuda neta, participaciones minoritarias, otras obligaciones financieras, así como el valor de las participaciones.

Tomemos como ejemplo una empresa A que tiene 100 acciones que cotizan a un precio de 10€ por acción. Su capitalización bursátil es, por lo tanto, de 1000€. Vamos a mostrar paso a paso cómo calcular el valor de la empresa.

Cálculo de la deuda neta

La empresa tiene 200€ en caja y 500€ en préstamos

Deuda neta = Deuda – Efectivo

Deuda neta = 500 – 200 = 300€

Cálculo de los intereses de minoritarios

Muy a menudo, la empresa no posee el 100% de sus filiales. Si solo posee el 90%, el 10% restante pertenece a accionistas minoritarios. Es necesario evaluar su participación e incluirla en el cálculo del valor de la empresa. Supongamos que:

Intereses de minoritarios = 20€

Cálculo de otros pasivos

La empresa suele tener otros compromisos que debe cumplir. Pueden ser arrendamientos (por ejemplo, 100€), provisiones a largo plazo (por ejemplo, 50€) o compromisos por pensiones (por ejemplo, 50€). Todos estos deben tenerse en cuenta.

Otros pasivos = 100 + 50 + 50 = 200€

En esta etapa, el Valor de Empresa es: 1000 + 300 + 20 + 200 = 1520€

Cálculo de las participaciones

A veces, la empresa tiene participaciones minoritarias (por ejemplo, 10€) en otras sociedades que pueden venderse. Supongamos que:

Valor de las participaciones = 10€

Sumando las cifras obtenidas en cada paso se obtiene:

Valor de Empresa = 1000 + 300 + 20 + 200 – 10 = 1510€

Vemos que el valor de la empresa A es muy diferente de su capitalización bursátil, ya que es un 60 % más alto.

Ahora, imagina la empresa B, idéntica a la empresa A. También tiene una capitalización bursátil de 1000€. Sin embargo, no tiene deuda, ni minoritarios en sus filiales, no tiene otros pasivos, ni participaciones. Por lo tanto, en este caso, su valor de empresa es igual a su capitalización bursátil, es decir, 1000€.

Conclusión

El valor de empresa tiene en cuenta a todas las partes con interés económico en la empresa, mientras que la capitalización bursátil solo representa a los accionistas.

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