BDL Capital Management – Calcular el valor de una empresa

Descubre nuestro último artículo explicativo sobre el Valor de Empresa, un concepto clave en la gestión de nuestros fondos BDL Rempart, BDL Convictions y BDL Transitions.
El valor de una empresa en bolsa se confunde a menudo con su capitalización bursátil. Sin embargo, estos dos conceptos son muy diferentes y es importante saber cómo distinguirlos.
El valor de empresa incluye los siguientes elementos: capitalización bursátil, deuda neta, participaciones minoritarias, otras obligaciones financieras, así como el valor de las participaciones.
Tomemos como ejemplo una empresa A que tiene 100 acciones que cotizan a un precio de 10€ por acción. Su capitalización bursátil es, por lo tanto, de 1000€. Vamos a mostrar paso a paso cómo calcular el valor de la empresa.
Cálculo de la deuda neta
La empresa tiene 200€ en caja y 500€ en préstamos
Deuda neta = Deuda – Efectivo
Deuda neta = 500 – 200 = 300€
Cálculo de los intereses de minoritarios
Muy a menudo, la empresa no posee el 100% de sus filiales. Si solo posee el 90%, el 10% restante pertenece a accionistas minoritarios. Es necesario evaluar su participación e incluirla en el cálculo del valor de la empresa. Supongamos que:
Intereses de minoritarios = 20€
Cálculo de otros pasivos
La empresa suele tener otros compromisos que debe cumplir. Pueden ser arrendamientos (por ejemplo, 100€), provisiones a largo plazo (por ejemplo, 50€) o compromisos por pensiones (por ejemplo, 50€). Todos estos deben tenerse en cuenta.
Otros pasivos = 100 + 50 + 50 = 200€
En esta etapa, el Valor de Empresa es: 1000 + 300 + 20 + 200 = 1520€
Cálculo de las participaciones
A veces, la empresa tiene participaciones minoritarias (por ejemplo, 10€) en otras sociedades que pueden venderse. Supongamos que:
Valor de las participaciones = 10€
Sumando las cifras obtenidas en cada paso se obtiene:
Valor de Empresa = 1000 + 300 + 20 + 200 – 10 = 1510€
Vemos que el valor de la empresa A es muy diferente de su capitalización bursátil, ya que es un 60 % más alto.
Ahora, imagina la empresa B, idéntica a la empresa A. También tiene una capitalización bursátil de 1000€. Sin embargo, no tiene deuda, ni minoritarios en sus filiales, no tiene otros pasivos, ni participaciones. Por lo tanto, en este caso, su valor de empresa es igual a su capitalización bursátil, es decir, 1000€.
Conclusión
El valor de empresa tiene en cuenta a todas las partes con interés económico en la empresa, mientras que la capitalización bursátil solo representa a los accionistas.