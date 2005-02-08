1. Información jurídica sobre la sociedad

Denominación social: BDL Capital Management, Sociedad por Acciones Simplificada con un capital social de 250.000 €, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 481 094 480

Número de IVA intracomunitario: FR82481094480

Domicilio social: 24, Rue de Rocher, 75008

Tel: 01 56 90 50 90

Siret: 48109448000045

Actividad Principal Ejercida (APE): 6630Z, Gestión de fondos

BDL Capital Management es una Sociedad de Gestión de Carteras autorizada por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) con el número GP-05000003 desde el 08/02/2005.

Datos de contacto de la autoridad reguladora:

Autoridad de los Mercados Financieros (AMF)

17 place de la Bourse

75082 París Cedex 02

Director de publicación: Bertrand Merveille, Director General,

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