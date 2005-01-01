Hughes Beuzelin
Presidente
Nuestro equipo combina experiencia, rigor analítico y pasión por la inversión en empresas. Para comprender estas empresas y sus modelos de negocio, nuestros analistas estudian diariamente sus informes anuales, se reúnen con sus directivos y visitan sus centros de producción. Descubra nuestro equipo.
Bertrand Merveille
Director General
Victorien de Gastines
Director Comercial
Cyril Michot
Relaciones con Inversores
Camille de Chaudenay
Relaciones con Inversores
Périne André
Relaciones con Inversores
Théo Romarin
Relaciones con Inversores
Ulysse Grall
Responsable de Servicio al Cliente