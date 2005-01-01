Gestión

Metodología

Nuestros fondos

Noticias

Contacto

La experiencia al servicio del rendimiento

Nuestro equipo combina experiencia, rigor analítico y pasión por la inversión en empresas. Para comprender estas empresas y sus modelos de negocio, nuestros analistas estudian diariamente sus informes anuales, se reúnen con sus directivos y visitan sus centros de producción. Descubra nuestro equipo.