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BDL Rempart Act.: 27/05/2026
YTD +2.84%
1 año +4.49%
3 años +28.46%
5 años +41.28%
10 años +58.62%
Creación +158.07%
Anualizado +4.68%
VL 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Act.: 27/05/2026
YTD +4.33%
1 año +9.28%
3 años +43.87%
5 años +43.71%
10 años +110.21%
Creación +370.07%
Anualizado +9.13%
VL 4,700.69 €
SRI 4/7

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo.

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YTD +2.84%
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10 años +58.62%
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Anualizado +4.68%
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YTD +4.33%
1 año +9.28%
3 años +43.87%
5 años +43.71%
10 años +110.21%
Creación +370.07%
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Contacte con nuestros equipos para saber más

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