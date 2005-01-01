Hughes Beuzelin
Presidente
Il nostro team combina esperienza, rigore analitico e passione per l'investimento nelle imprese. Per comprendere queste imprese e i loro modelli economici, i nostri analisti studiano quotidianamente i loro rapporti annuali, incontrano i loro dirigenti e visitano i loro siti produttivi. Scoprite il nostro team.
Bertrand Merveille
Direttore Generale
Victorien de Gastines
Direttore Commerciale
Cyril Michot
Relazioni con gli Investitori
Camille de Chaudenay
Relazioni con gli Investitori
Périne André
Relazioni con gli Investitori
Théo Romarin
Relazioni con gli Investitori
Ulysse Grall
Responsabile Servizio Clienti