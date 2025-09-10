La nostra strategia ESG si applica a tutti i nostri fondi di gestione fondamentale. Come per l'analisi finanziaria, privilegiamo un lavoro su misura basato sulla conoscenza industriale dei nostri analisti settoriali.

Valutiamo le interdipendenze tra i fattori E, S, G e il modello economico di ciascuna azienda. Attribuiamo grande importanza agli incontri con i team di direzione generale ed esprimiamo le nostre convinzioni non solo attraverso i nostri voti in assemblea generale, ma anche attraverso lettere su temi ad hoc che hanno ripercussioni importanti sulla strategia o sulla governance delle aziende.