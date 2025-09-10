CMD di Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)
10 settembre 2025
Un approccio ESG integrato al centro del nostro processo di investimento
La nostra strategia ESG
La nostra strategia ESG si applica a tutti i nostri fondi di gestione fondamentale. Come per l'analisi finanziaria, privilegiamo un lavoro su misura basato sulla conoscenza industriale dei nostri analisti settoriali.
Valutiamo le interdipendenze tra i fattori E, S, G e il modello economico di ciascuna azienda. Attribuiamo grande importanza agli incontri con i team di direzione generale ed esprimiamo le nostre convinzioni non solo attraverso i nostri voti in assemblea generale, ma anche attraverso lettere su temi ad hoc che hanno ripercussioni importanti sulla strategia o sulla governance delle aziende.
QIRA
Il nostro modello di rating ESG proprietario
QIRA è un modello di rating ESG proprietario utilizzato dai nostri analisti settoriali per formalizzare l'analisi ESG di ciascuna azienda.
Basandosi sulla loro esperienza industriale, sui rapporti di sostenibilità e su diverse fonti esterne (ad esempio CDP, SBTi, Sustainalytics), i nostri analisti assegnano un punteggio su 20 alle società in portafoglio, suddiviso sui tre pilastri E, S e G.
L'analisi QIRA viene utilizzata durante gli incontri con le aziende e viene aggiornata almeno una volta all'anno.
40%
Ambiente
20%
Sociale
40%
Governance
Analisi integrata nel processo di gestione
L'ingresso di una società in portafoglio è condizionato a un punteggio QIRA minimo. Abbiamo scelto di avere un team di analisti unificato piuttosto che un team ESG separato.
Le sfide ESG impattano direttamente sulla strategia e sui modelli economici delle aziende in cui investiamo. Solo l'esperienza industriale può fornire una comprensione approfondita di queste sfide.
Aggiornamento sistematico
QIRA è un modello flessibile che può essere adattato rapidamente se le nostre priorità cambiano o se emergono nuove sfide come la biodiversità, ad esempio.
Il punteggio QIRA viene aggiornato non appena otteniamo nuove informazioni rilevanti e almeno una volta all'anno con la pubblicazione dei rapporti annuali e di sostenibilità delle aziende.
Le nostre prospettive
Esplora le nostre analisi approfondite del mercato e le strategie di investimento.