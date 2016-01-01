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Camille de Chaudenay

Collaboratrice dal 2016 e laureata in Economia, Gestione e Inglese presso l'Università di Nanterre Paris X, Camille è diplomata di Audencia Nantes. Nel 2016, è entrata nel team di sviluppo di BDL Capital Management.

Camille de Chaudenay