1. La nostra filosofia

Conformemente al Regolamento europeo 2016/679 del 26 aprile 2016 (di seguito il "RGPD") e alla Legge n.

78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà (di seguito la "Legge Informatica e Libertà"), BDL Capital Management assume impegni forti nei confronti delle persone interessate (di seguito "voi", "vostro" e "vostri").

La presente politica ha l'obiettivo di dettagliare i trattamenti dei vostri dati personali effettuati da BDL Capital Management, titolare del trattamento, dal presente sito internet: bdlcm.com

Infatti, nell'ambito della sua gestione collettiva, BDL Capital Management raccoglie dati personali dei visitatori del proprio sito internet bdlcm.com.

2. Le 6 basi giuridiche previste dal RGPD

Si ricorda che un trattamento corrisponde a una finalità, deve quindi rispondere a una base giuridica.

Il consenso

L'esecuzione di un contratto

L'obbligo legale

La salvaguardia degli interessi vitali

La missione di interesse pubblico

L'interesse legittimo

3. Per quali ragioni i vostri dati vengono trattati?

BDL Capital Management raccoglie e tratta i vostri dati unicamente per permettervi di beneficiare dell'insieme delle funzionalità del sito web. Ciò riguarda il trattamento delle vostre richieste di informazione, la realizzazione della prospezione commerciale elettronica e il download di contenuti dal nostro sito web. BDL tratta e raccoglie inoltre i vostri dati nell'ambito degli annunci di lavoro ai quali potete candidarvi tramite il sito BDL (www.bdlcm.com) o tramite siti dedicati (Welcome to the Jungle, LinkedIn, Jobteaser, ecc.). Non siamo tuttavia responsabili del modo in cui questi siti utilizzano i vostri dati personali.

BDL Capital Management raccoglie e tratta i vostri dati attraverso diversi canali.

Questi dati vengono raccolti e trattati al fine di:

Trattare le richieste di informazione, sulla base degli interessi legittimi di BDL Capital Management di entrare in contatto con i visitatori del sito web. La fornitura di questi dati è necessaria per rispondere alla richiesta dal modulo di contatto. Di conseguenza, la mancata fornitura di questi dati impedirà il trattamento della vostra richiesta, ma non impedirà il vostro accesso al presente sito web.

Realizzare la prospezione commerciale elettronica, sulla base del vostro consenso. La fornitura di questi dati è necessaria per ricevere offerte commerciali per beni o servizi che non avete già acquistato. Di conseguenza, la mancata fornitura di questi dati impedirà qualsiasi ricezione di offerte commerciali per beni o servizi che non avete già acquistato, ma non impedirà il vostro accesso al presente sito web.

Conformemente alla normativa, il vostro consenso preventivo a ricevere tali sollecitazioni non è obbligatorio e si basa sull'interesse legittimo di BDL Capital Management di sviluppare le proprie relazioni commerciali e mantenere una relazione commerciale coerente e pertinente in due casi:

Qualora riguardino beni e servizi analoghi già sottoscritti;

Qualora si inscrivano in un approccio commerciale tra professionisti.

Ciononostante, siete liberi di opporvi a questa prospezione esercitando il vostro diritto di opposizione alle condizioni dettagliate nella Sezione VI del presente documento.

BDL Capital Management è in relazione con organismi partner e può trasferire loro i vostri dati. BDL Capital Management può condividere i vostri dati con i propri partner commerciali, sulla base del vostro consenso. La fornitura di questi dati è necessaria per permettervi di ricevere offerte commerciali.

Permettere il download di contenuti dal presente sito web (arti coli, libri bianchi, guide...) sulla base degli interessi legittimi di BDL Capital Management di diffondere i propri contenuti e migliorare la propria immagine di marca. La fornitura di questi dati è necessaria per permettervi di scaricare i nostri contenuti. Di conseguenza, la mancata fornitura di questi dati impedirà il download, ma non impedirà il vostro accesso al presente sito web.

coli, libri bianchi, guide...) sulla base degli interessi legittimi di BDL Capital Management di diffondere i propri contenuti e migliorare la propria immagine di marca. La fornitura di questi dati è necessaria per permettervi di scaricare i nostri contenuti. Di conseguenza, la mancata fornitura di questi dati impedirà il download, ma non impedirà il vostro accesso al presente sito web. Permettere ai candidati di candidarsi agli annunci di lavoro pubblicati da BDL Capital Management. Qualsiasi dato personale che il candidato dovesse trasmettere (tramite questionari, richieste di informazioni) è trattato conformemente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. Questi trattamenti di dati sono necessari per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dei candidati.

4. Quali dati vengono trattati?

BDL Capital Management raccoglie e tratta unicamente i dati necessari per permettervi di beneficiare dell'insieme delle funzionalità del sito web. I dati si limitano a dati identificativi, dati relativi alla vostra vita personale, dati relativi alla vostra vita professionale, informazioni di carattere economico e finanziario, dati di connessione e localizzazione.

BDL Capital Management raccoglie e tratta i dati che fornite ed è inoltre portato a raccogliere e trattare in particolare i seguenti dati:

Stato civile, identità, dati identificativi

Recapiti (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.)

Vita professionale

Informazioni di carattere economico e finanziario

Dati di connessione (indirizzi IP, registri eventi, ecc.)

5. Chi accede ai vostri dati?

BDL Capital Management è in relazione con prestatori di servizi e partner per permettervi di beneficiare dell'insieme delle funzionalità del sito web. Questi organismi sono vincolati contrattualmente con BDL Capital Management per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei vostri dati.

Tutte le vostre informazioni sono raccolte e registrate da BDL Capital Management. I dati sono accessibili unicamente dal personale strettamente autorizzato di BDL Capital Management, sensibilizzato alla protezione dei dati personali.

BDL Capital Management è in relazione con organismi partner e può trasferire loro i vostri dati.

Si ricorda che BDL Capital Management può effettuare una trasmissione di dati alle autorità competenti per dare seguito ai reclami presentati contro BDL Capital Management e conformarsi alle procedure amministrative e giudiziarie. Qualsiasi professione regolamentata autorizzata a ricevere i dati per la soddisfazione di obblighi legali e normativi potrà altresì avere accesso ai dati, quali in particolare revisori dei conti, avvocati o qualsiasi revisore di un'autorità competente.

In caso di subappalto, BDL Capital Management firma una convenzione conforme alle esigenze dell'articolo 28 del RGPD e ne informa le parti interessate.

6. Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati?

I dati che trasmettete a BDL Capital Management vengono conservati per un periodo definito e rispettato.

Gestione della prospezione commerciale : Fino a 3 anni dall'ultimo contatto (compilazione di un modulo, scambio telefonico o via e-mail, clic su un collegamento ipertestuale di un'e-mail, iscrizione a un webinar, download di un libro bianco, connessione a uno spazio personale sul sito web, ecc.).

: Fino a 3 anni dall'ultimo contatto (compilazione di un modulo, scambio telefonico o via e-mail, clic su un collegamento ipertestuale di un'e-mail, iscrizione a un webinar, download di un libro bianco, connessione a uno spazio personale sul sito web, ecc.). Gestione delle richieste di contatto : Fino a 3 anni, deve essere proporzionale allo scopo perseguito (avere uno storico delle richieste limitato nel tempo. Oltre tale periodo, cancellazione o anonimizzazione)

: Fino a 3 anni, deve essere proporzionale allo scopo perseguito (avere uno storico delle richieste limitato nel tempo. Oltre tale periodo, cancellazione o anonimizzazione) Gestione dei download di contenuti dal sito internet: Fino a 3 anni, deve essere proporzionale allo scopo perseguito (avere uno storico dei download limitato nel tempo. Oltre tale periodo, cancellazione o anonimizzazione)

a 3 anni, deve essere proporzionale allo scopo perseguito (avere uno storico dei download limitato nel tempo. Oltre tale periodo, cancellazione o anonimizzazione) Gestione della clientela : 5 anni dal riscatto o ritiro delle quote.

: 5 anni dal riscatto o ritiro delle quote. Gestione delle assunzioni: 3 anni dall'ultimo contatto con il candidato.

7- Quali sono i vostri diritti e come potete esercitarli?

Vi ricordiamo che disponete di diversi diritti:

Un diritto di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento quando il trattamento dei vostri dati personali è basato sul consenso;

Un diritto di accedere ai vostri dati personali e ottenerne una copia gratuita (salvo per richieste ripetitive o eccessive) nonché di ottenere una descrizione delle principali caratteristiche del trattamento implementato in relazione ai vostri dati personali;

Un diritto all'informazione riguardo alla raccolta, al trattamento e ai diritti di cui disponete

Un diritto di rettifica senza indugio dei vostri dati quando siano inesatti, incompleti o obsoleti;

Un diritto alla cancellazione senza indugio dei vostri dati personali, a determinate condizioni (la richiesta deve essere fondata su motivi legittimi di cui all'articolo 18, paragrafo I, del RGPD);

Un diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati nei limiti previsti dalla normativa;

Un diritto di richiedere la portabilità dei vostri dati personali quando il trattamento è fondato sul vostro consenso o sull'esecuzione di un contratto;

Un diritto di non essere sottoposto a una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione o la segmentazione.

Un diritto di opporvi, in qualsiasi momento e per motivi legittimi legati alla vostra situazione particolare, al trattamento dei vostri dati;

Un diritto di presentare un reclamo presso la CNIL;

Un diritto di definire direttive particolari relative alla sorte dei vostri dati dopo il vostro decesso.

Per maggiori informazioni, consultate il sito della CNIL.

Il Rappresentante RGPD di BDL Capital Management è il vostro interlocutore per qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti. A tal fine, potete contattarlo:

➢ Per posta: BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 PARIS

➢ Per via elettronica: bdlcm-compliance@bdlcm.com

Può essere richiesto di allegare alla richiesta una copia di un documento d'identità o qualsiasi altro giustificativo d'identità qualora ciò si riveli necessario.

Se la richiesta è presentata da una persona diversa da voi, senza prova che la richiesta è formulata legalmente a vostro nome (ad esempio, sulla base di un mandato di rappresentanza), la richiesta sarà respinta.

Nel caso in cui la risposta fornita a una richiesta non risulti soddisfacente, avete il diritto di presentare un reclamo presso la CNIL i cui recapiti figurano all'indirizzo internet: www.cnil.fr.