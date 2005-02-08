1. Informazioni giuridiche sulla società

Denominazione sociale: BDL Capital Management, Società per Azioni Semplificata con capitale sociale di 250.000 €, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 481 094 480

Numero di partita IVA intracomunitaria: FR82481094480

Sede legale: 24, Rue de Rocher, 75008

Tel: 01 56 90 50 90

Siret: 48109448000045

Attività Principale Esercitata (APE): 6630Z, Gestione di fondi

BDL Capital Management è una Società di Gestione di Portafogli autorizzata dall'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) con il numero GP-05000003 dal 08/02/2005.

Recapiti dell'autorità di regolamentazione:

Autorità dei Mercati Finanziari (AMF)

17 place de la Bourse

75082 Parigi Cedex 02

Direttore della pubblicazione: Bertrand Merveille, Direttore Generale,

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