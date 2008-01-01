Presidente

Hughes Beuzelin

Hughes Beuzelin, co-fondatore di BDL Capital Management, è presidente e responsabile degli investimenti. Nel 2005, la società ha lanciato il fondo BDL Rempart con 6 milioni di euro, il primo fondo autorizzato dall'AMF a effettuare gestione long/short. Hughes gestisce il fondo BDL Rempart e il fondo BDL Convictions creato successivamente nel 2008. Prima di fondare BDL Capital Management, Hughes ha iniziato la sua carriera a Londra presso il broker inglese William de Broë prima di lavorare presso Credit Suisse First Boston e Morgan Stanley dove ha incontrato il suo co-fondatore, Thierry Dupont.