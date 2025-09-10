Gestione

Metodologia

I nostri fondi

Notizie

Contatti

Le nostre notizie

Accedete alle nostre analisi di mercato, alle nostre convinzioni di investimento e ai resoconti dei nostri incontri con le aziende.

Tutte le notizie

Il nostro analista specializzato in Difesa, Martin Andries
Visite Aziendali

CMD di Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)

10 settembre 2025