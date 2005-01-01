Romain Mayer
Responsabile Sviluppo Svizzera
Il nostro team è a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande sui nostri fondi e sul nostro approccio di investimento.
Esperti in azioni europee dal 2005
Francia
Bertrand Merveille
Direttore Generale
Victorien de Gastines
Direttore Commerciale
Cyril Michot
Relazioni con gli Investitori
Camille de Chaudenay
Relazioni con gli Investitori
Périne André
Relazioni con gli Investitori
Théo Romarin
Relazioni con gli Investitori
Ulysse Grall
Responsabile Servizio Clienti