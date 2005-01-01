1. Documenti informativi sui fondi

Qualsiasi investimento in un OICVM deve essere effettuato solo dopo aver preso conoscenza dei documenti normativi vigenti.

Gli investitori potenziali possono consultare i seguenti documenti:

Il prospetto di ciascun fondo

Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)

Lo statuto costitutivo

Il Rapporto Mensile

Gli altri documenti normativi, quali i rapporti annuali o semestrali, sono disponibili su richiesta presso BDL Capital Management o iscrivendosi alla newsletter tramite il sito internet di BDL Capital Management.

Si invitano gli investitori a consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave prima di qualsiasi decisione di investimento. L'investimento in un fondo di BDL Capital Management riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un fondo e non di un determinato attivo sottostante, come le azioni di una società, poiché questi sono unicamente attivi sottostanti detenuti dal fondo.

L'investimento in prodotti finanziari comporta dei rischi. L'investitore può perdere tutto o parte del proprio capitale, poiché il capitale dei fondi non è garantito.

2. Politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

BDL Capital Management si impegna a identificare qualsiasi conflitto di interesse che possa sorgere nell'ambito della fornitura di servizi di gestione dei fondi:

Politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (FR/EN)

3. Selezione e valutazione degli intermediari

La politica e il rendiconto sulle spese di intermediazione degli intermediari sono accessibili qui:

Politica di selezione e valutazione degli intermediari (FR/EN)

Rendiconto spese di intermediazione (FR/EN)

4. Politica di remunerazione

La politica di remunerazione è accessibile qui: