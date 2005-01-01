1. Ambito di applicazione

Conformemente alle esigenze degli articoli 318-10 e 321-40 del RGAMF, BDL Capital Management ha istituito e mantiene una procedura operativa per il trattamento rapido ed efficace dei reclami presentati dai propri clienti.

È considerato reclamo una dichiarazione scritta o orale che attesta l'insoddisfazione del cliente nei confronti della società di gestione di portafogli. Una richiesta di informazioni, consulenza, chiarimento, servizio o prestazione non è un reclamo.

2. Trattamento dei reclami della clientela

FASE 1: Il reclamo

Qualsiasi reclamo può essere trasmesso al Responsabile della Conformità e del Controllo Interno:

Per e-mail al seguente indirizzo: bdlcm-compliance@bdlcm.com

Per posta al seguente indirizzo: BDL Capital Management 24, rue du Rocher 75008 PARIS

Nel caso in cui il detentore di quote interessato risieda in un altro Stato membro dell'Unione Europea in cui i fondi di BDL Capital Management sono commercializzati, qualsiasi reclamo può essere presentato nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato interessato e una risposta sarà fornita nella stessa lingua.

BDL Capital Management accuserà ricevuta del reclamo entro un massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di invio del reclamo (il timbro postale fa fede per i reclami trasmessi per via postale), salvo che la risposta stessa sia fornita al cliente entro tale termine. Salvo circostanze debitamente giustificate, BDL Capital Management fornirà una risposta al cliente entro i due mesi successivi all'invio del reclamo da parte del cliente.

Poiché l'accesso al dispositivo di trattamento dei reclami è gratuito, nessuna tariffa specifica può essere addebitata al cliente per il trattamento del suo reclamo.

FASE 2: In caso di disaccordo persistente

Per la Francia:

In caso di disaccordo persistente, il cliente potrà contattare il mediatore dell'AMF.

I recapiti del mediatore dell'AMF sono i seguenti:

Mediatore dell'AMF (Autorité des Marchés Financiers) 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

Il modulo di richiesta di mediazione presso l'AMF e la carta della mediazione sono disponibili sul sito web: https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur

Per il Lussemburgo:

In caso di disaccordo o in assenza di ricevuta / assenza di risposta entro un mese dalla data di invio del reclamo, il cliente potrà contattare l'autorità competente:

BDL Capital Management si impegna affinché il termine di un mese sia rispettato tra la data di ricezione del reclamo e la data di invio della risposta. In caso contrario, il cliente/reclamante potrà contattare l'autorità competente:

Per posta indirizzata alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), L-2991 Lussemburgo

Per posta elettronica al seguente indirizzo: direction@cssf.lu

Il modulo di richiesta di risoluzione presso la CSSF e i testi pertinenti in materia sono disponibili sul sito web www.cssf.lu

Il cliente/reclamante può presentare la propria richiesta alla CSSF entro un anno dalla data in cui ha presentato il reclamo conformemente alle disposizioni del regolamento CSSF 16-07.

3. Reclamo transfrontaliero

È inoltre possibile utilizzare FIN-NET per un reclamo transfrontaliero se si risiede in un paese dello Spazio Economico Europeo, se si ha un reclamo contro un fornitore di servizi finanziari in un altro paese dello Spazio Economico Europeo, se si è presentato un reclamo ma non si è ancora soddisfatti, e se si desidera sapere quale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie potrebbe risolvere la controversia.

Per inviare un reclamo a un membro della rete FIN-NET, è possibile scaricare e compilare il modulo di contatto per i reclami transfrontalieri https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_fr e inviare il modulo per e-mail o per posta a qualsiasi membro FIN-NET nel proprio paese o in quello della società di gestione del fondo (Francia).

Contattare direttamente un membro di FIN-NET e chiedere consulenza; i recapiti di tutti i membri in ciascun paese sono disponibili tramite il seguente link: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_fr

4. Gestione dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei reclami ricevuti sulla base della normativa sopra citata, BDL Capital Management raccoglie dati personali delle persone interessate quali l'identità della persona che presenta il reclamo, i suoi recapiti nonché l'oggetto o il contesto del reclamo nella misura in cui questi si riferiscono a dati personali quali la situazione economica della persona interessata. La mancata fornitura di tutti o parte dei dati personali necessari può privare totalmente o parzialmente la persona interessata del beneficio delle disposizioni normative in materia di trattamento dei reclami.

Il titolare di questo trattamento è BDL Capital Management, rappresentato dal suo Presidente, i quali possono essere contattati ai recapiti presenti in questo documento.

I dati sono conservati per almeno cinque anni in applicazione delle esigenze normative. Le persone che presentano un reclamo sono informate del fatto che i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione sono esercitabili mediante comunicazione scritta ai recapiti presenti in questo documento, e dell'esistenza del diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo.