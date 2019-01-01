Analista Automotive, Infrastrutture e Industria

Maxime Frydman

Collaboratore dal 2021 e laureato alla ESCP Business School con un Master in Finanza nel 2019, Maxime ha svolto stage presso Engie Global Markets nel dipartimento Trading & Origination a Parigi, presso Club Med nel team APAC Financial Control a Singapore e nel team Equity Sales Trading di Morgan Stanley a Parigi. Maxime ha iniziato la sua carriera presso la società americana Alvarez and Marsal a Parigi come analista Transaction Services, lavorando su due diligence finanziarie per aziende e fondi di investimento per 2 anni. Nel 2021, è entrato in BDL Capital Management per lavorare al fianco di Aymeric nei settori dell'automotive e dei valori industriali.