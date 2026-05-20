CMD di Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)
10 settembre 2025
La nostra storia in cifre
Da oltre 20 anni, gestiamo il patrimonio di clienti istituzionali (compagnie assicurative, fondi pensione, mutue…), banche private e consulenti patrimoniali con un'esperienza unica nei titoli azionari quotati.
20
Anni di esperienza
1000+
Visite aziendali all'anno
3.9 Mld
€ in gestione
La nostra filosofia di investimento
Adottiamo una gestione attiva rigorosa, basata sull'investimento a lungo termine e la selezione di un portafoglio concentrato, senza cedere alle mode del mercato. Basandoci su un'analisi fondamentale approfondita e su uno dei team di analisti più ampi tra le società di gestione indipendenti francesi, sviluppiamo un'esperienza unica grazie ai nostri numerosi incontri con le aziende e i loro dirigenti.
Fedeli a un approccio patrimoniale, investiamo al giusto prezzo e con un margine di sicurezza in aziende con modelli economici solidi. Analizziamo i punti di forza che garantiscono la sostenibilità di ciascuna azienda e diamo priorità alla prevedibilità dei flussi di cassa.
Investire e impegnarsi
La gestione in BDL Capital Management si basa su un'analisi fondamentale esigente, nutrita da centinaia di incontri con le aziende e un'esperienza industriale riconosciuta. Siamo convinti che l'azienda rappresenti il miglior investimento e studiamo i modelli economici per identificare quelli che creano valore in modo duraturo.
Società di gestione francese e indipendente, coltiviamo la nostra autonomia e il coinvolgimento dei nostri collaboratori, azionisti di BDL e investitori nei nostri fondi. Questo approccio si accompagna anche a un forte impegno sociale attraverso l'associazione BDL S'engage. La nostra ambizione: investire con convinzione, responsabilità e disciplina.
Con 17 analisti/esperti settoriali, disponiamo di uno dei team più completi d'Europa.
Le nostre visite aziendali
Visite Airbus Defence
20/05/2026 · Maxime F.
CMD Kering
24/04/2026 · Paul de B.
Visite X-Fab
15/04/2026 · Vincent, Aymeric, Hughes et Esther
CMD Convatec
09/04/2026 · Etienne M.
Meeting Data Center World Expo
05/03/2026 · Maxime F.
Visite OVH Cloud
02/03/2026 · Maxime F.
Investor day Mercedes
02/02/2026 · Maxime F.
Visite Soitec
15/01/2026 · Vincent M. & Aymeric M.
Visite Nexans Ampacity
08/01/2026 · Maxime F.
Visite SIG
18/12/2025 · Louis & Étienne
CMD Schneider Electric
12/12/2025 · Maxime F.
CMD Informa
07/12/2025 · Paul de B.
Visite Food Ingredients Europe
02/12/2025 · Bastien B.
Visite William Demant
01/12/2025 · Louis L.
Meeting Orsted
27/11/2025 · Etienne M.
CMD Valeo
21/11/2025 · Maxime F.
CMD Rheinmetall
20/11/2025 · Martin A.
CMD Siemens Healthineers
18/11/2025 · Louis L.
CMD Hensoldt
14/11/2025 · Martin A.
Visite Bodycote
12/11/2025 · Aymeric & Maxime
CMD Campari
07/11/2025 · Paul de B.
Visite Heineken
26/10/2025 · Paul de B.
Visite Eurofins
24/10/2025 · Étienne M.
Visite Heidelberg Materials
13/10/2025 · Aymeric M.
Visite Wienerberger
09/10/2025 · Aymeric M.
Visite Holcim
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Dormakaba
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Belimo
08/10/2025 · Aymeric M.
Meeting Sika
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite ADP
06/10/2025 · Aymeric M.
CMD Thyssenkrupp Marine Systems
30/09/2025 · Martin A.
Visite Valeo
25/09/2025 · Hughes B.
Visite Asmodée
24/09/2025 · Alexandre M.
CMD ASMI
24/09/2025 · Vincent M.
Visite HBX
11/09/2025 · Vincent M.
Investor day Groupe Magnum
11/09/2025 · Paul B.
Visite IAA Mobility
08/09/2025 · Maxime F.
Visite Rockwool
26/08/2025 · Aymeric M.
Investor day BMW
16/07/2025 · Maxime F.
Visite CP Kelco
09/07/2025 · Bastien B.
Investor day Cleveland-Cliffs
06/07/2025 · Maxime F.
Visite Lottomatica, Flutter, Entain
26/06/2025 · Paul B.
CMD Continental AG
24/06/2025 · Maxime F.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Meeting Enel
03/06/2025 · Louis L.
CMD Diageo
21/05/2025 · Paul B.
CMD Banijay
16/05/2025 · Paul B.
Meeting Fluidra
12/05/2025 · Hughes B., Aymeric M., Maxime F.
Meeting Ferrari
22/04/2025 · Alaric D.
CMD Fluidra
08/04/2025 · Maxime F.
Visite Wartsila
27/03/2025 · Bastien B.
Meeting Daimler Truck, EcarX, Mercedes
25/03/2025 · Maxime F.
Visite Rolls Royce
25/03/2025 · Martin A.
CMD Mercedes
24/02/2025 · Maxime F.
Visite Pirelli
16/01/2025 · Maxime F.
Visite Energiewende
13/01/2025 · Louis L.
CMD Siemens Smart Infrastructure
13/12/2024 · Aymeric M.
Visite JCDecaux
11/12/2024 · Paul B.
Visite Carl Zeiss
11/12/2024 · Augustin T.
CMD Aalberts
10/12/2024 · Maxime F.
Visite Stevanato
09/12/2024 · Augustin T.
Le nostre strategie di investimento di punta
BDL Rempart
BDL Rempart, il nostro fondo Long Short, si basa su un'idea forte: alcuni modelli economici sono creatori di valore, tanto per i dipendenti quanto per gli azionisti, altri no. A tal fine, il nostro team di analisti opera da oltre 20 anni con un unico obiettivo: fare di questo fondo un motore di performance, indipendentemente dal contesto economico.
BDL Convictions
Il team di gestione non segue le mode, non acquista quotazioni di borsa, non investe in indici, ma in imprese selezionate una ad una. Le decisioni di investimento sono il frutto di un lavoro di analisi rigoroso realizzato da un team di esperti.
Le nostre prospettive
Esplora le nostre analisi approfondite del mercato e le strategie di investimento.