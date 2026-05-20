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La nostra storia in cifre

Da oltre 20 anni, gestiamo il patrimonio di clienti istituzionali (compagnie assicurative, fondi pensione, mutue…), banche private e consulenti patrimoniali con un'esperienza unica nei titoli azionari quotati.

20

Anni di esperienza

1000+

Visite aziendali all'anno

3.9 Mld

€ in gestione

La nostra filosofia di investimento

La nostra filosofia di investimento

Metodologia

Adottiamo una gestione attiva rigorosa, basata sull'investimento a lungo termine e la selezione di un portafoglio concentrato, senza cedere alle mode del mercato. Basandoci su un'analisi fondamentale approfondita e su uno dei team di analisti più ampi tra le società di gestione indipendenti francesi, sviluppiamo un'esperienza unica grazie ai nostri numerosi incontri con le aziende e i loro dirigenti.

Fedeli a un approccio patrimoniale, investiamo al giusto prezzo e con un margine di sicurezza in aziende con modelli economici solidi. Analizziamo i punti di forza che garantiscono la sostenibilità di ciascuna azienda e diamo priorità alla prevedibilità dei flussi di cassa.

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Investire e impegnarsi

Investire e impegnarsi

La gestione in BDL Capital Management si basa su un'analisi fondamentale esigente, nutrita da centinaia di incontri con le aziende e un'esperienza industriale riconosciuta. Siamo convinti che l'azienda rappresenti il miglior investimento e studiamo i modelli economici per identificare quelli che creano valore in modo duraturo.

Società di gestione francese e indipendente, coltiviamo la nostra autonomia e il coinvolgimento dei nostri collaboratori, azionisti di BDL e investitori nei nostri fondi. Questo approccio si accompagna anche a un forte impegno sociale attraverso l'associazione BDL S'engage. La nostra ambizione: investire con convinzione, responsabilità e disciplina.

Con 17 analisti/esperti settoriali, disponiamo di uno dei team più completi d'Europa.

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Le nostre strategie di investimento di punta

Fondo Long Short

BDL Rempart

BDL Rempart, il nostro fondo Long Short, si basa su un'idea forte: alcuni modelli economici sono creatori di valore, tanto per i dipendenti quanto per gli azionisti, altri no. A tal fine, il nostro team di analisti opera da oltre 20 anni con un unico obiettivo: fare di questo fondo un motore di performance, indipendentemente dal contesto economico.

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Fondo Long Only

BDL Convictions

Il team di gestione non segue le mode, non acquista quotazioni di borsa, non investe in indici, ma in imprese selezionate una ad una. Le decisioni di investimento sono il frutto di un lavoro di analisi rigoroso realizzato da un team di esperti.

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Le nostre prospettive

Esplora le nostre analisi approfondite del mercato e le strategie di investimento.

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