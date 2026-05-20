La gestione in BDL Capital Management si basa su un'analisi fondamentale esigente, nutrita da centinaia di incontri con le aziende e un'esperienza industriale riconosciuta. Siamo convinti che l'azienda rappresenti il miglior investimento e studiamo i modelli economici per identificare quelli che creano valore in modo duraturo.

Società di gestione francese e indipendente, coltiviamo la nostra autonomia e il coinvolgimento dei nostri collaboratori, azionisti di BDL e investitori nei nostri fondi. Questo approccio si accompagna anche a un forte impegno sociale attraverso l'associazione BDL S'engage. La nostra ambizione: investire con convinzione, responsabilità e disciplina.

Con 17 analisti/esperti settoriali, disponiamo di uno dei team più completi d'Europa.