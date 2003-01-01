Direttore Generale

Bertrand Merveille

Bertrand Merveille è entrato nell'AMF nel maggio 2003 come gestore di portafoglio, prima di assumere la funzione di responsabile aggiunto del polo Prestatori di Servizi nel marzo 2007. È diventato direttore della Divisione Prestatori di Servizi di Investimento nel maggio 2010. Nel novembre 2011, è entrato in La Financière de l'Echiquier – LFDE come responsabile della Conformità e del Controllo Interno. È stato nominato direttore della Gestione Privata nell'aprile 2016, poi direttore generale delegato di LFDE nel 2019. Bertrand Merveille è titolare di un master in Diritto ed Economia dei Mercati Finanziari. È entrato in BDL Capital Management nel 2024 come direttore generale.