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BDL Rempart Agg.: 27/05/2026
YTD +2.84%
1 anno +4.49%
3 anni +28.46%
5 anni +41.28%
10 anni +58.62%
Creazione +158.07%
Annualizzato +4.68%
NAV 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Agg.: 27/05/2026
YTD +4.33%
1 anno +9.28%
3 anni +43.87%
5 anni +43.71%
10 anni +110.21%
Creazione +370.07%
Annualizzato +9.13%
NAV 4,700.69 €
SRI 4/7

Le performance passate non sono indicative delle performance future e non sono costanti nel tempo.

BDL Rempart Agg.: 27/05/2026
YTD +2.84%
1 anno +4.49%
3 anni +28.46%
5 anni +41.28%
10 anni +58.62%
Creazione +158.07%
Annualizzato +4.68%
NAV 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Agg.: 27/05/2026
YTD +4.33%
1 anno +9.28%
3 anni +43.87%
5 anni +43.71%
10 anni +110.21%
Creazione +370.07%
Annualizzato +9.13%
NAV 4,700.69 €
SRI 4/7
BDL Transitions Megatrends Agg.: 26/05/2026
YTD +8.92%
1 anno +22.44%
3 anni +42.55%
5 anni +45.09%
10 anni -
Creazione +75.31%
Annualizzato +8.27%
NAV 175.31 €
SRI 4/7

Le performance passate non sono indicative delle performance future e non sono costanti nel tempo.

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