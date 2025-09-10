CMD di Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)
10 settembre 2025
Siamo convinti che non esista miglior investimento dell'impresa. Nel lungo termine, i mercati azionari sono la classe di attivi più redditizia, essendo l'unica a offrire rendimento e crescita.
Metodologia
In quanto società di gestione indipendente, il nostro unico obiettivo è selezionare buone aziende al giusto prezzo. Privilegiamo società con un flusso di cassa sostenibile e investimenti redditizi grazie a forti barriere all'ingresso, come brevetti, licenze o quote di mercato.
Valorizziamo la cultura di queste aziende, la qualità della loro governance, la trasparenza e l'onestà della loro comunicazione.
Investiamo quando riteniamo che il rendimento proposto sia attraente e offra un margine di sicurezza. A tal fine, confrontiamo la generazione normativa di free cash flow della società con il suo valore d'impresa.
L'esperienza settoriale dei nostri analisti facilita la comprensione dei modelli economici delle aziende e lo sviluppo di una rete di contatti industriali.
Visite aziendali
Sia nel nostro lavoro di indagine che nel monitoraggio dei nostri investimenti, prestiamo particolare attenzione alla qualità dei team di management delle aziende. L'Amministratore Delegato di una società, in quanto responsabile dell'allocazione del capitale, svolge un ruolo determinante nella creazione di valore e nella valorizzazione dei nostri investimenti.
Che sia nei nostri uffici, presso le loro sedi o durante conferenze e fiere professionali, i nostri analisti organizzano circa 1.000 incontri aziendali ogni anno per approfondire la loro conoscenza dei team dirigenziali.
Strumenti proprietari
Miglioriamo le nostre decisioni di investimento padroneggiando e organizzando i dati a nostra disposizione.
Tutte le aziende monitorate sono oggetto di un modello finanziario su misura per valutare gli scostamenti tra il prezzo di borsa e il valore intrinseco di ciascuna di esse.
Le nostre applicazioni di gestione del rischio e i nostri sviluppi in intelligenza artificiale arricchiscono la nostra competenza fondamentale analizzando molteplici dati di mercato come i fattori quantitativi, i bias impliciti, i regimi di mercato o i diversi tipi di flussi che impattano i corsi azionari.
Allineamento degli interessi
La nostra missione è valorizzare il capitale dei nostri clienti nel tempo attraversando con successo i diversi cicli economici. Per mantenere un impegno irreprensibile, i collaboratori di BDL reinvestono ogni anno una parte significativa della loro remunerazione nei fondi gestiti per i nostri clienti.
Le nostre prospettive
Esplora le nostre analisi approfondite del mercato e le strategie di investimento.