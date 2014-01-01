Valérie Schelcher
Dopo aver lavorato nei settori della decorazione e degli eventi, Valérie è entrata in BDL Capital Management nel 2014 come Office Manager.
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Valérie Schelcher
Dopo aver lavorato nei settori della decorazione e degli eventi, Valérie è entrata in BDL Capital Management nel 2014 come Office Manager.
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