Gestión

Metodología

Nuestros fondos

Noticias

Contacto

Relaciones con Inversores

Camille de Chaudenay

Colaboradora desde 2016 y licenciada en Economía, Gestión e Inglés por la Universidad de Nanterre París X, Camille es diplomada de Audencia Nantes. En 2016, se incorporó al equipo de desarrollo de BDL Capital Management.

Camille de Chaudenay