Director General

Bertrand Merveille

Bertrand Merveille se incorporó a la AMF en mayo de 2003 como gestor de cartera, antes de asumir el cargo de director adjunto del polo de Proveedores de Servicios en marzo de 2007. Se convirtió en director de la División de Proveedores de Servicios de Inversión en mayo de 2010. En noviembre de 2011, se unió a La Financière de l'Echiquier – LFDE como responsable de Cumplimiento y Control Interno. Fue nombrado director de Gestión Privada en abril de 2016 y luego director general delegado de LFDE en 2019. Bertrand Merveille es titular de un máster en Derecho y Economía de los Mercados Financieros. Se incorporó a BDL Capital Management en 2024 como director general.